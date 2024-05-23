В ТРК около "Волгаря" летом откроется кинотеатр

В ТРК "ТОЧКАСИТИ", расположенном около ЖК "Волгарь" в Куйбышевском районе Самары, летом откроется кинотеатр. Об этом сообщается на официальной странице ТРК в "Вконтакте".

"Точка Синема будет находиться на 4 этаже", — указывается в сообщении.

Ранее анонсировалось, что летом здесь также откроются магазин "Детский мир" и продуктовый гипермаркет "Лента".

Напомним, строительство четрехэтажного ТРК "ТОЧКАСИТИ" началось в сентябре 2020 года. Проект реализует ООО "Рубин", владеющее еще одним самарским ТРК — "Вива Лэнд". Ранее планировалось, что новый комплекс откроется весной 2023 г., затем — в третьем квартале 2023 года. В середине мая этого года стало известно, что объект поставили на кадастровый учет.