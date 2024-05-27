Контрольно-счетная палата Самары нашла нарушения при строительстве дождевой канализации в Волгаре

Контрольно-счетная палата Самары проверила, насколько законно и эффективно использовались муниципальные средства, выделенные на строительство дождевой канализации (3,4, 5 микрорайоны) в пос. Волгарь Куйбышевского района города. Деньги поступили в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда".

В результате проверки выяснилось, что департамент градостроительства, являющийся ответственным исполнителем мероприятий, нарушил "принцип эффективности использования бюджетных средств".

"Согласно этому принципу участники бюджетного процесса в рамках установленных им бюджетных полномочий должны исходить из необходимости достижения заданных результатов с использованием наименьшего объема средств (экономности) и (или) достижения наилучшего результата с использованием определенного бюджетом объема средств (результативности)", - отмечается в сообщении счетной палаты.

По результатам контрольного мероприятия в адрес департамента градостроительства было направлено информационное письмо с указанием выявленных нарушений и недостатков и рекомендациями по их устранению.

Информация по итогам проведенной проверки направлена главе Самары, председателю городской думы.