В Самаре из-за обогревателя загорелась квартира, погиб мужчина

В Самаре в жилом доме на третьем этаже огонь охватил 15 кв. м.
По предварительным данным, возгорание произошло из-за обогревателя, сообщает пресс-служба МЧС России.
Спасатели эвакуировали из задымленного подъезда 20 жильцов, еще троих спасли. В горящей квартире обнаружен мужчина без признаков жизни.
На месте работали 37 специалистов и 10 единиц техники.
МЧС России напоминает:
- не оставляй без присмотра включенные в сеть электроприборы;
- не доводи до ветхости электропроводку;
- не используй самодельный обогреватель.