Jeep Cherokee и сухая трава горели в районе очистных сооружений в Отрадном

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В воскресенье, 26 мая, в 23:33, начался пожар в районе очистных сооружений в СНТ "Нефтяник" в Отрадном. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Самарской области.