На охране природы: как новокуйбышевские нефтяники помогают сохранять популяцию белохвостого орлана

Птица занесена в Красную Книгу России.

Самарская группа предприятий "Роснефти" ("Самаранефтегаз", Новокуйбышевский НПЗ, Куйбышевский НПЗ, Сызранский НПЗ, Новокуйбышевская нефтехимическая компания и Новокуйбышевский завод масел и присадок) подвела итоги первого этапа грантового конкурса научно-исследовательских проектов изучения самой крупной и редкой птицы на территории Самарской области — орлана-белохвоста.

Ученые-эксперты национального парка "Самарская Лука" при содействии самарских нефтяников организовали мониторинг гнездования редкой птицы. С помощью специальных устройств дистанционного наблюдения и оборудования фото- и видеофиксации они определили гнездовые участки, зафиксировали местонахождение более 15 гнездовий на Самарской Луке. Также ученые национального парка впервые обследовали места обитания краснокнижной птицы общей площадью 182 км². В ходе полевых работ ученые собрали большой объем данных — это позволит составить представление об актуальном состоянии популяции редкой птицы, общая численность вида которой в регионе не превышает 200 особей.

"Мы уже несколько лет сотрудничаем с "Роснефтью", а в этом году реализуется наш совместный проект "Сохранение орлана-белохвоста на Самарской Луке", — рассказывает Евгений Быков, орнитолог национального парка. — Мы реализуем две главные составляющие — охрана мест обитания птиц и снижение фактора беспокойства. На данном этапе находим потенциальные места гнездования и берем их под охрану. Далее происходит перераспределение туристических потоков в другие места, чтобы птицы спокойно размножались, и потомство у них выводилось в благоприятных условиях. Прежде всего в реализации проекта нам помогают сотрудники национального парка, волонтеры, а также просто любители птиц".

Собранные данные стали основой для проведения масштабного экологического фестиваля "Эколайф", организованного Новокуйбышевским НПЗ при участии Новокуйбышевского завода масел и присадок. А 23 мая, подводя итоги первого этапа проекта, новокуйбышевские нефтяники вместе с юными активистами "Движения Первых" провели на территории природного памятника "Самарской Луки" экологический забег. Всего за пару часов сотрудники в желтых футболках — волонтеры "Роснефти" в яркой экипировке — очистили прибрежную зону Жигулевского моря. Сотрудники признались, что свежий воздух и приятная компания коллег придавали им сил.

Александр Бородин, машинист котлов НК НПЗ поделился своими впечатлениями от забега: "В прошлом году я участвовал в спортивном субботнике, организованном Новокуйбышевский НПЗ в Ширяево. Поэтому решил участвовать и в этом году. Мероприятие мне очень понравилось. Я считаю, что очень важно проводить подобные экологические акции! Кто, если не мы, будет убираться и делать природу чище? Забеги на природе, свежем воздухе — отличный способ совместить спорт с уборкой территории. Не зря наша компания живет под девизом "Энергия жизни".