На охране природы: как новокуйбышевские нефтяники помогают сохранять популяцию белохвостого орлана

Птица занесена в Красную Книгу России.
Самарская группа предприятий "Роснефти" ("Самаранефтегаз", Новокуйбышевский НПЗ, Куйбышевский НПЗ, Сызранский НПЗ, Новокуйбышевская нефтехимическая компания и Новокуйбышевский завод масел и присадок) подвела итоги первого этапа грантового конкурса научно-исследовательских проектов изучения самой крупной и редкой птицы на территории Самарской области — орлана-белохвоста.
Ученые-эксперты национального парка "Самарская Лука" при содействии самарских нефтяников организовали мониторинг гнездования редкой птицы. С помощью специальных устройств дистанционного наблюдения и оборудования фото- и видеофиксации они определили гнездовые участки, зафиксировали местонахождение более 15 гнездовий на Самарской Луке. Также ученые национального парка впервые обследовали места обитания краснокнижной птицы общей площадью 182 км². В ходе полевых работ ученые собрали большой объем данных — это позволит составить представление об актуальном состоянии популяции редкой птицы, общая численность вида которой в регионе не превышает 200 особей.
"Мы уже несколько лет сотрудничаем с "Роснефтью", а в этом году реализуется наш совместный проект "Сохранение орлана-белохвоста на Самарской Луке", — рассказывает Евгений Быков, орнитолог национального парка. — Мы реализуем две главные составляющие — охрана мест обитания птиц и снижение фактора беспокойства. На данном этапе находим потенциальные места гнездования и берем их под охрану. Далее происходит перераспределение туристических потоков в другие места, чтобы птицы спокойно размножались, и потомство у них выводилось в благоприятных условиях. Прежде всего в реализации проекта нам помогают сотрудники национального парка, волонтеры, а также просто любители птиц".
Собранные данные стали основой для проведения масштабного экологического фестиваля "Эколайф", организованного Новокуйбышевским НПЗ при участии Новокуйбышевского завода масел и присадок. А 23 мая, подводя итоги первого этапа проекта, новокуйбышевские нефтяники вместе с юными активистами "Движения Первых" провели на территории природного памятника "Самарской Луки" экологический забег. Всего за пару часов сотрудники в желтых футболках — волонтеры "Роснефти" в яркой экипировке — очистили прибрежную зону Жигулевского моря. Сотрудники признались, что свежий воздух и приятная компания коллег придавали им сил.
Александр Бородин, машинист котлов НК НПЗ поделился своими впечатлениями от забега: "В прошлом году я участвовал в спортивном субботнике, организованном Новокуйбышевский НПЗ в Ширяево. Поэтому решил участвовать и в этом году. Мероприятие мне очень понравилось. Я считаю, что очень важно проводить подобные экологические акции! Кто, если не мы, будет убираться и делать природу чище? Забеги на природе, свежем воздухе — отличный способ совместить спорт с уборкой территории. Не зря наша компания живет под девизом "Энергия жизни".
Последние комментарии
А работать, не болтать не пробывал? А для чего брался за дело? Бери кредит под себя лично и выполняй.
А чо данные служители ащё работают? Хамилие как укажите, страна должна знать своих героев! А их начальник кабинет освоил?
А Вы знаете сколько безобразия из-за этих подкормок? Вы знаете сколько "просело" на тему и калечит животных из-за выгоды? Фотографии нужны ведь реальные. Жалостливые фотки - сбор денег. Хотя бы глаза собакам и кошкам так называемые зоозощитники прекратят выкалывать. 90 процентов - висят на теме. Копейки нельзя давать! Только так можно прекратить это кошмар! Как только Добреньким прикидывается - под подозрение. А как собираются, вон кота Твикса искали, моментально 300 зоозощитников собралось, и несколько дней бродили - что они делали, куда ходили - неизвестно. Что это за группы товарищей? Под "маской" поисков то. Реальные зоозощитники поймут ужас ситуации по лечению животных, ради наживы. Их, кстати, не так и много. И,кошка кушает мышек и крысок и змеек, сидит себе в подъезде и никуда не шарахается. Путевая кошка прокормиться, пищи полно и нормальных котят воспитает и спрячется. (У неё риск в лапы любителей животных попасть, ну и под птиц, стаи собак, волков.) Прячется - шанс есть. Попасть под зоозощитников - шанса нет. Денег нечего им давать и помогать и всё. Вот зачем спасать кошку без глаз и ног, усыпить, закончить страдания, это же не их животное, а вот только нашли (хуже, если сами сделали). Им пофиг - собирают средства. И всё под Маской "хорошести", задолбали животных. Отстаньте от них. Нечего кормить - согласна. И зоозощитников нечего кормить!
А какая разница стае, ребенок или котенок? Зачем прикармливать вообще? Змей полно, они на кошачий корм идут, совершенно спокойно пролезут по коммуникациям. Пока из унитазов не полезу, видимо не поверят) гугл можно почитать. Согласна полностью, безобразие нужно прекращать, штрафы. Самара! Круто! Сейчас ещё девушке выше отвечу на Камент.
Кто-нибудь из аналитиков прогнозировал варианты, которыми могут закониться подобные эксперименты со стайными хищниками, обитающими в ареале человека? Вангуется мне, что оштрафуют несколько кастрюлесоцев... Резко сократится кормёжка. Но тогда голодающие стаи станут просто охотиться за наименее слабыми особями социума - за детьми. За покусы - администрация разорится расплачиваться идо них дойдёт - нетсамоходных прищепок - и нет проблем. Хорошо ещё если летальных случаев не будет!