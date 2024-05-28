В Большечерниговском районе тракторист обнаружил останки ихтиозавра

Региональные палеонтологи приняли участие в раскопках и обнаружили останки ихтиозавра. Об этом рассказали в Самарском палеонтологическом обществе.

На прошлой неделе в Самарский археологический центр поступила информация, что в Большечерниговском районе тракторист-машинист Амир Зарифов нашел древние кости.

В субботу, 25 мая, экспедиционная группа в составе ученого секретаря музея Дмитрия Сташенкова и членов Самарского палеонтологического общества Романа Гунчина и Дмитрия Аникеева выехала на место находки. Огромную помощь в проведении работ оказали жители с. Большая Черниговка Ю. С. Шарифутдинов и Н. А. Жукова.

Оказалось, что под тонким слоем земли многие миллионы лет скрывались остатки ихтиозавра, древнего водного ящера.

"Сохранилась большая часть скелета. Удивительно, что нам даже удалось узнать, чем питался именно этот ихтиозавр — между ребер, в районе живота, сохранилась рыбья чешуя и фрагменты раковин моллюсков", - рассказали члены экспедиционной группы.

В ближайшее время уникальной находкой займутся специалисты.

"Огромное спасибо нашим друзьям из Большей Черниговки за внимание, любознательность, неравнодушие к прошлому и активную гражданскую позицию!", - поблагодарили палеонтологи.