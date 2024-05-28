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Транспорт и связь Экономика и бизнес

В городах России добавили инноваций системам экомониторинга

САМАРА. 28 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Мобильный оператор внедрил цифровую платформу экомониторинга на одном из крупнейших заводов по производству стали в мире - Череповецком металлургическом комбинате. С помощью сервиса "МегаФон Экология" предприятие сможет отслеживать концентрацию загрязняющих веществ в атмосфере и планировать природоохранные мероприятия по минимизации негативного воздействия на окружающую среду города, где проживает 300 тысяч человек.

Фото: предоставлено пресс-службой МегаФона

Для контроля качества атмосферного воздуха в Череповце работают девять комплексов мониторинга. Они расположены во всех районах города в местах наибольшей концентрации людей и вблизи социально значимых объектов. В состав комплекса, кроме программного обеспечения, входят также датчики пыли, газоанализаторы и метеорологические станции. Мониторинг ведется по нескольким параметрам, в приоритете - показатели концентрации взвешенных частиц, диоксида азота и серы, а также метеоданные.

Платформа проводит наблюдение за экологической обстановкой в режиме реального времени. Несколько мониторинговых устройств по каналам связи передают показания на серверы металлургического комбината каждые 20 минут, затем сервис сравнивает полученные данные с допустимыми нормами, оперативно выявляет превышение и уведомляет об этом специалистов завода сразу в трех каналах коммуникации: по электронной почте и через окно веб-интерфейса, дублируя информацию в журнал событий.

Обязательным условием запуска в эксплуатацию цифровой экоплатформы было совпадение результатов измерений качества воздуха Гидрометеослужбой и данных с устанавливаемых малогабаритных постов мониторинга. Сравнительные испытания, которые провели специалисты "Северстали" совместно с Лабораторией Гидрометеослужбы перед стартом проекта, отразили максимально идентичные результаты.

"С помощью программного обеспечения МегаФона мы планируем проверить эффективность реализуемых нами воздухоохранных мероприятий. В рамках проекта "Чистый воздух" в 2024 году стоит задача снизить выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух в Череповце не менее чем на 20%, и мы уже проделали очень большую работу - фактическое снижение выбросов по итогам 2023 года составило 15,9%. А с мая этого года наши специалисты начали получать статистику по качеству атмосферного воздуха. Имея полную информацию о состоянии окружающей среды в реальном времени, мы сможем минимизировать экологические и экономические риски", - отметил Михаил Белов, главный эколог дивизиона "Северсталь Российская сталь".

"Не первый год МегаФон активно поддерживает инициативу предприятий по решению экологических вопросов в рамках федерального проекта "Чистый воздух". Подтверждением могут служить успешно реализованные проекты в Омске и Воскресенске. Благодаря цифровой платформе "МегаФон Экология" удается построить действительно эффективную сеть мониторинга, которая позволяет крупнейшим заводам получать данные о состоянии воздуха, оперативно реагировать и своевременно принимать меры, соответствуя требованиям российских экологических стандартов", - говорит Олеся Суханос, руководитель отдела по развитию IoT-продуктов МегаФона.

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