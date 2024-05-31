В Самарской области стартовала акция "Ранняя помощь"

Традиционно, в преддверии Дня защиты детей стартует Акции "Ранняя помощь". В этом году в Самарской области она пройдет по 28 июня.
Первый день акции прошел на базе Кинель-Черкасской центральной районной больницы, где команда врачей, специалистов реабилитационных центров и педагогов провела диагностику детей раннего возраста.
Ранняя помощь — это комплекс услуг, оказываемых на междисциплинарной основе детям целевой группы и их семьям, направленных на содействие физическому и психическому развитию детей, их вовлеченности в естественные жизненные ситуации, включение детей в среду сверстников и их интеграцию в общество, а также на повышение компетентности родителей. Возраст ребенка от рождения до 4 лет является наиболее важным в становлении его социального, познавательного, речевого и двигательного развития и возникающие в этот возрастной период различные отклонения в развитии могут привести к выраженным расстройствам в последующем возрасте. В связи с этим ранняя помощь играет важную роль в раннем выявлении отклонений развития, а также профилактике детской инвалидности. Чем быстрее выявить нарушения развития, тем больше вероятность справиться с ними.
"В процессе игры специалисты проводят диагностику и выявляют либо проблемы в развитии ребенка, либо отсутствие их, дают рекомендации родителям, при необходимости направления в узкопрофильные учреждения медицинского или педагогического профиля", — рассказывает директор реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями Восточного округа Ольга Ишина.
Выездные консультационно-диагностические приемы пройдут во всех муниципальных образованиях региона. График проведения Акции размещены на сайте министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области.
Акция "Ранняя помощь" проходит уже 8 год. Ежегодно диагностическими мероприятиями охватывается более 800 детей с ограниченными возможностями здоровья.
Программой выездных мероприятий предусмотрено проведение комплексной диагностики детей с ограниченными возможностями здоровья, консультирование родителей по вопросам реабилитации или абилитации, информирование об услугах ранней помощи, предоставляемых организациями различной ведомственной принадлежности.
"В этом году, так как он объявлен пдень зарезидентом годом семьи, акция пройдет в два этапа. Первый этап уже начался: май–июнь, второй — запланирован на осень", — говорит заместитель директора Отрадненского отделения центра диагностики и консультирования Самарской области Светлана Хайбулова.
Последние комментарии
А работать, не болтать не пробывал? А для чего брался за дело? Бери кредит под себя лично и выполняй.
А чо данные служители ащё работают? Хамилие как укажите, страна должна знать своих героев! А их начальник кабинет освоил?
А Вы знаете сколько безобразия из-за этих подкормок? Вы знаете сколько "просело" на тему и калечит животных из-за выгоды? Фотографии нужны ведь реальные. Жалостливые фотки - сбор денег. Хотя бы глаза собакам и кошкам так называемые зоозощитники прекратят выкалывать. 90 процентов - висят на теме. Копейки нельзя давать! Только так можно прекратить это кошмар! Как только Добреньким прикидывается - под подозрение. А как собираются, вон кота Твикса искали, моментально 300 зоозощитников собралось, и несколько дней бродили - что они делали, куда ходили - неизвестно. Что это за группы товарищей? Под "маской" поисков то. Реальные зоозощитники поймут ужас ситуации по лечению животных, ради наживы. Их, кстати, не так и много. И,кошка кушает мышек и крысок и змеек, сидит себе в подъезде и никуда не шарахается. Путевая кошка прокормиться, пищи полно и нормальных котят воспитает и спрячется. (У неё риск в лапы любителей животных попасть, ну и под птиц, стаи собак, волков.) Прячется - шанс есть. Попасть под зоозощитников - шанса нет. Денег нечего им давать и помогать и всё. Вот зачем спасать кошку без глаз и ног, усыпить, закончить страдания, это же не их животное, а вот только нашли (хуже, если сами сделали). Им пофиг - собирают средства. И всё под Маской "хорошести", задолбали животных. Отстаньте от них. Нечего кормить - согласна. И зоозощитников нечего кормить!
А какая разница стае, ребенок или котенок? Зачем прикармливать вообще? Змей полно, они на кошачий корм идут, совершенно спокойно пролезут по коммуникациям. Пока из унитазов не полезу, видимо не поверят) гугл можно почитать. Согласна полностью, безобразие нужно прекращать, штрафы. Самара! Круто! Сейчас ещё девушке выше отвечу на Камент.
Кто-нибудь из аналитиков прогнозировал варианты, которыми могут закониться подобные эксперименты со стайными хищниками, обитающими в ареале человека? Вангуется мне, что оштрафуют несколько кастрюлесоцев... Резко сократится кормёжка. Но тогда голодающие стаи станут просто охотиться за наименее слабыми особями социума - за детьми. За покусы - администрация разорится расплачиваться идо них дойдёт - нетсамоходных прищепок - и нет проблем. Хорошо ещё если летальных случаев не будет!