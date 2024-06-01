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Вячеслав Федорищев поздравил ФК "Акрон" с выходом в РПЛ

САМАРА. 1 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев поздравил тольяттинский футбольный клуб "Акрон" с выходом в Российскую премьер-лигу. Обращение размещено в Телеграм-канале клуба.

"Поздравляю футбольный клуб "Акрон" и всех болельщиков с выходом команды в РПЛ! Знаю, что клуб планомерно, шаг за шагом, год за годом, двигался к достижению этой амбициозной цели. "Акрон" — молодой клуб, но уже успел пройти большой путь, громко заявить о себе на всю страну, обрести многочисленных болельщиков", - отметил глава региона.

Он также выразил уверенность, что выход "Акрона" в премьер-лигу придаст мощный импульс развитию всего футбола в Самарской области и привлечет к занятиям спортом еще больше детей.

Вячеслав Федорищев пожелал "Акрону" закреплять достигнутый результат, продолжать двигаться вперед, радовать своей яркой игрой жителей Самарской области и болельщиков из других регионов.

"В новом сезоне нас ждет областное дерби. Уверен, что оно будет настоящим украшением РПЛ", - отметил врио губернатора.

Напомним, выход в РПЛ "Акрон" оформил в субботу, 1 июня, по итогам двух стыковых матчей с "Уралом".

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