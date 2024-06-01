Вячеслав Федорищев поздравил ФК "Акрон" с выходом в РПЛ

Врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев поздравил тольяттинский футбольный клуб "Акрон" с выходом в Российскую премьер-лигу. Обращение размещено в Телеграм-канале клуба.
"Поздравляю футбольный клуб "Акрон" и всех болельщиков с выходом команды в РПЛ! Знаю, что клуб планомерно, шаг за шагом, год за годом, двигался к достижению этой амбициозной цели. "Акрон" — молодой клуб, но уже успел пройти большой путь, громко заявить о себе на всю страну, обрести многочисленных болельщиков", - отметил глава региона.
Он также выразил уверенность, что выход "Акрона" в премьер-лигу придаст мощный импульс развитию всего футбола в Самарской области и привлечет к занятиям спортом еще больше детей.
Вячеслав Федорищев пожелал "Акрону" закреплять достигнутый результат, продолжать двигаться вперед, радовать своей яркой игрой жителей Самарской области и болельщиков из других регионов.
"В новом сезоне нас ждет областное дерби. Уверен, что оно будет настоящим украшением РПЛ", - отметил врио губернатора.
Напомним, выход в РПЛ "Акрон" оформил в субботу, 1 июня, по итогам двух стыковых матчей с "Уралом".
Последние комментарии
Ну что посмотрим. Окажем помощь и оценим работу данного кадра. Пока не знаком...
Скорбим... тяжелый день для Россиян...
Матвиенко, за поддержку области, громадная благодарность!
Такие Кадры... решают Усе....
Надо разрешить держать птицу на дачных участках. Очень поможет многим дачникам!