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Культура

Сезон открыт: в "Доме77" прошел первый домашний фестиваль "Летний"

САМАРА. 2 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 1 июня, в самарском культурном кластере "Дом77" прошел яркий и жаркий домашний фестиваль "Летний", приуроченный к началу самого ожидаемого сезона года. На площадке было организовано множество увлекательных мероприятий - маркет, мастер-классы, выставки современного искусства, а также день открытых дверей резидентов кластера в двух корпусах.

С самого утра летник превратился в оживленный рынок творчества. Более 40 локальных брендов, таких как O.SHU, Nine Lewelery, "Омен Бойз", представили свои авторские изделия: дизайнерскую одежду, модные аксессуары, необычные сувениры и уникальный декор. Гости могли не только приобрести понравившиеся предметы, но и пообщаться с их создателями.

Параллельно с маркетом проходили увлекательные мастер-классы. Желающие могли освоить создание собственных духов, нарисовать картину и даже попробовать соткать ковер. А в одном из пространств работал ретро-компьютерный клуб, который погружал гостей в атмосферу нулевых.

Особенное внимание привлекли музыканты, выступающие на большой летней сцене - питерская инди-блюз группа "Мама не узнает" и дуэт "Манго Буст" из Йошкар-Олы.

На летнике был организован фуд-маркет, где можно было попробовать разнообразные блюда: японскую и корейскую кухню, плов, шашлык, а также фирменные коктейли и закуски от бара "Рюмочка".

Гости фестиваля наслаждались музыкой, шопингом, общались и делились впечатлениями.

"Фестиваль получился чудесным. Было очень много красивых людей, рекордное количество участников маркета. Кто-то даже бил татуировки и делал ковер с логотипом "Дома77". В целом, маркет получился красочным, приятным, по-настоящему летним", — поделилась впечатлениями один из организаторов мероприятия Линда Агамирян.

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