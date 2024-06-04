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Вячеслав Федорищев завел Telegram-канал Игорь Комаров представил врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев поздравил ФК "Акрон" с выходом в РПЛ Врио губернатора встретился с главой Минпромторга Врио губернатора Вячеслава Федорищева представят 3 июня

Губернатор Власть и политика

Вячеслав Федорищев завел Telegram-канал

САМАРА. 4 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев создал официальный Telegram-канал. В первом посте он опубликовал приветственное видео.

"Уважаемые жители Самарской области! Это мой официальный Telegram-канал. Здесь буду делиться с вами последними новостями, рассказывать о наших планах, действиях, которые предпринимает команда правительства по социально-экономическому развитию региона", — пояснил врио губернатора.

Также он добавил, что будет выкладывать и личные впечатлениями о жизни в городе, и о том, "какой красивый, замечательный край — Самарская область".

"Этот канал со временем станет площадкой, где мы будем общаться. А пока буду делиться самыми оперативным новостями. Всем хорошего дня, хорошей рабочей недели! До встречи!", — пожелал Вячеслав Федорищев.

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