Вячеслав Федорищев завел Telegram-канал

Врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев создал официальный Telegram-канал. В первом посте он опубликовал приветственное видео.

"Уважаемые жители Самарской области! Это мой официальный Telegram-канал. Здесь буду делиться с вами последними новостями, рассказывать о наших планах, действиях, которые предпринимает команда правительства по социально-экономическому развитию региона", — пояснил врио губернатора.

Также он добавил, что будет выкладывать и личные впечатлениями о жизни в городе, и о том, "какой красивый, замечательный край — Самарская область".

"Этот канал со временем станет площадкой, где мы будем общаться. А пока буду делиться самыми оперативным новостями. Всем хорошего дня, хорошей рабочей недели! До встречи!", — пожелал Вячеслав Федорищев.