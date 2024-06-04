Вячеслав Федорищев завел Telegram-канал

Врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев создал официальный Telegram-канал. В первом посте он опубликовал приветственное видео.
"Уважаемые жители Самарской области! Это мой официальный Telegram-канал. Здесь буду делиться с вами последними новостями, рассказывать о наших планах, действиях, которые предпринимает команда правительства по социально-экономическому развитию региона", — пояснил врио губернатора.
Также он добавил, что будет выкладывать и личные впечатлениями о жизни в городе, и о том, "какой красивый, замечательный край — Самарская область".
"Этот канал со временем станет площадкой, где мы будем общаться. А пока буду делиться самыми оперативным новостями. Всем хорошего дня, хорошей рабочей недели! До встречи!", — пожелал Вячеслав Федорищев.
Последние комментарии
Ну что посмотрим. Окажем помощь и оценим работу данного кадра. Пока не знаком...
Скорбим... тяжелый день для Россиян...
Матвиенко, за поддержку области, громадная благодарность!
Такие Кадры... решают Усе....
Надо разрешить держать птицу на дачных участках. Очень поможет многим дачникам!