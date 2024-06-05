"Трехметровая лошадка из детства": Авито презентовал на ПМЭФ арт-объект в честь Года семьи

По данным аналитиков, приблизительная экономия общего бюджета всех российских семей с помощью Авито за 2023 год составила более 15 млрд рублей - столько сохранили россияне, покупая товары для детей.

Авито презентовал арт-объект в честь Года семьи - его символом стала трехметровая "Лошадка, добрый друга из детства", представленная на Петербургском международном экономическом форуме в стартовый день программы, 5 июня.

Арт-объект представляет собой разноцветную лошадь-качалку, разрисованную детскими игрушками и товарами, которые ассоциируются со счастливым детством и процессом взросления. Так, здесь можно найти детские коляски, футбольные мячи, велосипеды и самокаты, книжки, музыкальные инструменты и другие вещи. Арт-объект вдохновлен миллионами сделок, которые совершили российские родители на Авито, покупая товары для своих детей, подчеркнули в пресс-службе компании.

Трехметровая разноцветная лошадка выполнена в технике "Танграм" и состоит из разноцветных геометрических фигур, складывающихся в форму детской лошадки-качалки. Лошадка призвана показать собой целый мир детства и товаров, которые сопровождают жизнь российских семей, пока взрослеют дети: от колясок и погремушек до футбольных мячей и роботов-конструкторов.

Создан арт-объект в сотрудничестве с Ириной Дерябиной, художником-технологом сцены Большого театра. Интересное художественное решение заключается также в том, что некоторые детские товары, которыми украшен арт-объект, обретают объем и проявляются в реальном мире. А 6 июня посетители смогут наблюдать перфоманс в реальном времени - художники будут расписывать лошадку.

"Одной из главных площадок для решения повседневных задач российских семей служит наша платформа: так, за прошлый год родители совершили примерно 25 млн сделок - это значит, что почти каждая семья совершила покупки на Авито. Наша уникальность - в возможности для родителей купить нужные вещи у таких же мам и пап с детьми. Дети быстро растут, и у многих семей остаются новые вещи с бирками и нераспакованные товары, которыми они даже не успели воспользоваться. Такие товары благодаря Авито находят своих владельцев. Кроме того, многие детские товары, как правило, остаются в отличном состоянии значительно дольше, чем в них нуждается ребенок. Поэтому такие предметы, как детские коляски, люльки, автокресла, служат не одной семье за весь срок эксплуатации. Эти продажи крайне важны: одним людям они помогают экономить, другим - освободить пространство в доме. При этом важно отметить, что зачастую такие товары в хорошем состоянии можно найти за нулевую или символическую стоимость, так, сейчас на нашей платформе бесплатно предлагаются около 85 тысяч детских товаров. Это становится возможным, потому что социальная ориентированность зашита в ДНК бизнес-модели Авито", - отметил Иван Гуз, управляющий партнер Авито.

По данным Авито, за последние три года продажи товаров для детей на платформе увеличились на 43,5%. Самый значительный рост произошел в подкатегории "Игрушки" - 79%.

Всего в 2023 году российские семьи совершили через Авито около 25 млн сделок в разделе товаров для детей - это значит, что почти каждая российская семья использует сервис для решения своих повседневных задач. По данным аналитиков платформы, приблизительная экономия общего бюджета всех российских семей с помощью Авито за 2023 год составила более 15 млрд рублей.

Продажи новых детских товаров за этот период выросли сильнее, чем продажи товаров, бывших в употреблении, - на 66% против 34% роста продаж товаров "с рук". При этом детские товары "с рук" на Авито покупают чаще, чем новые, однако доля новых также значительна и составляет 35%. Самая быстрорастущая подкатегория товаров, которые родители покупают друг у друга, - игрушки, продажи которых с 2020 года увеличились на 81%. А в новых товарах россияне стали покупать больше детских колясок: их продажи выросли на 41%. На 59% выросли покупки в категории новой детской мебели и товаров для школы.

Арт-объект будет демонстрироваться все дни работы Форума, а потом переберется на постоянное место экспонирования на одну из площадок Санкт-Петербурга, которая пока определяется.