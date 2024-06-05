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Врио губернатора поручил главе Самары ускорить работу по обновлению исторического центра города

САМАРА. 5 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 5 июня, врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев провел рабочую встречу с главой г. о. Самара Еленой Лапушкиной. Во встрече также приняла участие врио вице-губернатора — председателя Правительства региона Наталья Катина. Руководитель области дал ряд поручений по развитию областной столицы.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области

Накануне Вячеслав Федорищев проверил работу трамвайной сети Самары, проехав по одному из городских маршрутов, пообщался с жителями, а также прогулялся по городу. В ходе встречи он отметил свои первые впечатления от города: "Очень много слышал, рассказывали мои знакомые. Все подтвердилось — очень большой, очень красивый город. Я успел прогуляться немного, вчера на трамвае проехал. Конечно же, видно, что много над чем нужно работать. Речь идет и про благоустройство, и про дорожно-транспортную сеть. Есть еще много аспектов, на которые стоит обратить внимание".

Руководитель области подчеркнул необходимость сформировать новый масштабный региональный проект, куда войдет обновление облика Самары: "Это проект комплексный. Важный раздел — это благоустройство. Нам важно очень быстро понять и буквально со следующей недели начать работать над любимыми всеми жителями пространствами. Набережная замечательная, но в таком городе должны быть десятки, сотни обновленных мест".

Вячеслав Федорищев обратил внимание главы города на благоустройство улиц, отметив также большое количество замечаний от жителей. Он дал поручение Елене Лапушкиной оперативно обобщить эти замечания и с их учетом сформировать предложения в проект благоустройства. Особое внимание, по мнению главы региона, нужно уделить историческому центру. "Я знаю, что очень большие планы по историческому поселению были, формировались, готовились, только к ним еще не приступили, хотя уже с 2019 года есть соответствующее решение. Нужно приступать немедленно", — поручил руководитель области.

Проект может быть поддержан на федеральном уровне. "Поддержку Министерства культуры Российской Федерации мы будем вместе с вами просить, доказывать, обосновывать. Уверен, что мы ее получим, — сказал Вячеслав Федорищев. — Кроме того, рассчитываю на поддержку Министерства строительства и ЖКХ Российской Федерации, которое отвечает за благоустройство, является мощнейшим центром компетенций. Со своими планами поедем к министру — показывать, доказывать, объяснять, участвовать в конкурсах федеральных, побеждать в них. Нам необходимо сделать мастер-план развития исторического центра, исторического поселения, причем я знаю, что такие подходы уже формируются, нужно их реализовывать".

Еще одна часть регионального проекта — коммунальное хозяйство. "Здесь много проблем, я читаю — жители пишут, показывают, с фотоматериалами, я вам передам всю подборку, которую мне уже прислали, — обратился руководитель области к Елене Лапушкиной. — Но я уверен, что у вас за время вашей работы очень глубокое понимание этих проблем, давайте их вместе решать. Всю поддержку Правительства Самарской области, всю необходимую ресурсную поддержку мы вам окажем и будем вместе работать".

При этом Вячеслав Федорищев подчеркнул: внимание будет уделяться всем городам, всем населенным пунктам области. "Гармоничное развитие каждого муниципального образования — это мой личный приоритет, он будет везде: в программе развития региона, в нашей оперативной деятельности", — отметил он.

Руководитель области поручил главе города немедленно устранять переданные точечные замечания и обозначил принцип дальнейшей работы: "Если нам сделали замечание, если нам показали на проблему, фотографию прислали, даже без комментариев — немедленно ее отрабатываем. Регламентные сроки сутки, трое суток в зависимости от типа проблемы установим, председатель Правительства подготовит соответствующие методические рекомендации — жесткие, и мы будем их с вами придерживаться".

Как отметила Елена Лапушкина, команда муниципалитета готова работать и понимает свои задачи и ответственность перед людьми.

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