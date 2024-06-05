В Самарской области пройдет фестиваль, посвященный Дню молодежи

29 июня в Самарской области состоится фестиваль, приуроченный ко Дню молодежи. В каждом городе и районе губернии пройдут мероприятия для молодых людей, а главные события фестиваля состоятся в Молодежном центре Самарской области (пр-т Масленникова, 37). В ходе семичасового марафона гости праздника смогут посетить семь тематических площадок.

С 2023 года по Указу Президента России Владимира Путина День молодежи отмечается в последнюю субботу июня.

В этом году 29 июня по всей России пройдут фестивали Дня молодежи-2024. Праздник молодости и возможностей состоится более чем в 35 регионах страны. Главный молодежный день пройдет под девизом "Объединяем Россию!". Темами праздника станут Год семьи, а также Объединение как ключевой смысл.

В Молодежном центре Самарской области будет работать 7 тематических площадок фестиваля: "Вместе с Родиной", "Вместе с добром", "Вместе со спортом", "Вместе с креативом", "Вместе со знаниями", "Вместе с карьерой и своим делом", "Вместе с новым". Каждая из них будет посвящена определенной сфере жизни молодежи и позволит участникам получить новые знания, пообщаться с экспертами и просто повеселиться в свой праздник.

На каждой площадке будут проводиться различные мероприятия и интерактивы. Так, участники смогут посетить интерактивную площадку "Лазерный тир", мастер-класс по кастомизации вещей от участников Самарской студенческой весны, площадку настольных игр по различным направлениям и многие другие активности от молодежных организаций. Также пройдет интерактивная игра для волонтеров "Навстречу Всемирным играм дружбы", встречи с проектным сообществом Росмолодежь.Гранты. Молодые семьи смогут получить консультации от психологов и юристов, а все желающие примут участие в семейной игре.

О регистрации на отдельные мероприятия будет сообщено дополнительно.

Организатором Дня молодежи в регионе выступает министерство молодежной политики Самарской области, ГБУ СО "Агентство по реализации молодежной политики" и самарские молодежные организации при поддержке Росмолодежи.