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Молодежная политика Общество

В Самарской области пройдет фестиваль, посвященный Дню молодежи

САМАРА. 5 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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29 июня в Самарской области состоится фестиваль, приуроченный ко Дню молодежи. В каждом городе и районе губернии пройдут мероприятия для молодых людей, а главные события фестиваля состоятся в Молодежном центре Самарской области (пр-т Масленникова, 37). В ходе семичасового марафона гости праздника смогут посетить семь тематических площадок.

С 2023 года по Указу Президента России Владимира Путина День молодежи отмечается в последнюю субботу июня.

В этом году 29 июня по всей России пройдут фестивали Дня молодежи-2024. Праздник молодости и возможностей состоится более чем в 35 регионах страны. Главный молодежный день пройдет под девизом "Объединяем Россию!". Темами праздника станут Год семьи, а также Объединение как ключевой смысл.

В Молодежном центре Самарской области будет работать 7 тематических площадок фестиваля: "Вместе с Родиной", "Вместе с добром", "Вместе со спортом", "Вместе с креативом", "Вместе со знаниями", "Вместе с карьерой и своим делом", "Вместе с новым". Каждая из них будет посвящена определенной сфере жизни молодежи и позволит участникам получить новые знания, пообщаться с экспертами и просто повеселиться в свой праздник.

На каждой площадке будут проводиться различные мероприятия и интерактивы. Так, участники смогут посетить интерактивную площадку "Лазерный тир", мастер-класс по кастомизации вещей от участников Самарской студенческой весны, площадку настольных игр по различным направлениям и многие другие активности от молодежных организаций. Также пройдет интерактивная игра для волонтеров "Навстречу Всемирным играм дружбы", встречи с проектным сообществом Росмолодежь.Гранты. Молодые семьи смогут получить консультации от психологов и юристов, а все желающие примут участие в семейной игре.
О регистрации на отдельные мероприятия будет сообщено дополнительно.

Организатором Дня молодежи в регионе выступает министерство молодежной политики Самарской области, ГБУ СО "Агентство по реализации молодежной политики" и самарские молодежные организации при поддержке Росмолодежи.

Стратегический партнер Дня молодежи: Движение Первых.

Генеральные партнеры: VK, СберОбразование, Российское общество "Знание", программа Росмолодежи "Больше, чем путешествие", ПАО "Аэрофлот".

Программные партнеры: SuperJob, президентская платформа "Россия — страна возможностей", Всероссийский студенческий проект "Твой Ход", программа взаимодействия с молодежью через уличную культуру и современные виды спорта "Уличная Классика", Российские студенческие отряды и многие другие.

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Последние комментарии

Фима Кац 01 марта 2016 08:44 В Тольятти с марта начнут принимать на работу подростков

Прекрасный почин. Детей в работу, а родителей за ворота... Браво.

Владислав Лихачев 29 июня 2015 16:13 Поволжский банк: "iВолга 2015" - значимое мероприятие для будущего страны"

Многоуважаемые коллеги! Полагаю, что пресс-релиз составлен не совсем корректно. Из-за неполноты информации у читателя может создаться ошибочное впечатление, что грантовая поддержка 5-ти проектам на сумму 1 млн рублей тоже оказана Сбербанком. Однако гранты предоставляются Фондом развития гражданского общества (г. Нижний Новгород). Поволжским же банком Сбербанка России была оказана помощь смене "Ты—предприниматель" в существенно меньшем объеме, а также предоставлены призы для I фестиваля молодежных театров ПФО на "iВолге" и смены "Спортивная молодежь...", за что мы весьма признательны коллективу Сбербанка России—партнера форума.

михаил вдовин 27 мая 2015 16:16 Команда выпускников СамГТУ разработала и производит уникальные индивидуальные ортопедические стельки

Так их надо было с медиками объединять.

Ekaterina Dronova 04 июня 2014 08:13 В Самаре откроется тайм-кафе "Точка перезагрузки"

а как работает это тайм-кафе? и какова стоимость времени там? ведь в тайм кафе, вроде как, за время платят. и что там интересного не в день открытия? просто своеобразная ярмарка вакансий меня не очень интересует. или смысл как раз и есть в том, чтобы платить деньги, чтобы какое-то время неформально пообщаться с бизнес-экспертами? ну и по описанию место больше похоже на коворкинг чтоли. и да, в Самаре уже тьма тайм-кафе, так что оно явно не первое.

николай ЖИЛЬЦОВ 24 мая 2014 05:16 В Октябрьске пройдет фестиваль социальных и культурных проектов "Мост"

НЕ СТЫДНО! МОСТ КАК НЕДЕЛЮ НАЗАД ПРОШЁЛ. А ИНФА ВСЁ ВИСИТ. НЕПРИЯТНО ЧИТАТЬ О ТОМ, ЧТО УЖЕ ПРОШЛО.

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