Холдинг Т1 запускает цифровую платформу для компаний АПК

Холдинг Т1, один из лидеров российского ИТ-рынка, объявляет о запуске цифровой платформы "Пиктерра" — современной системы для поддержки принятия управленческих решений в сельском хозяйстве.
Платформа использует данные дистанционного зондирования земли (ДЗЗ) из космоса и роботизированных комплексов, телеметрию с IoT-датчиков, метеорологические данные, может обрабатывать полученную информацию и формировать детальный отчет по состоянию сельскохозяйственных угодий.
Цифровая платформа "Пиктерра" включает широкий набор инструментов для умного земледелия: от планирования посевной кампании до сбора урожая. В ходе создания платформы для детальной проработки клиентских путей и учета потребностей клиентов привлекли различные организации АПК: от малых хозяйств до агропромышленных холдингов.
"Пиктерра" позволяет проводить анализ естественных особенностей участков поля, архивных и прогнозных метеоданных, составлять графики посадки и внесения средств защиты растений, учитывая данные о химическом составе почвы, отслеживать динамику роста и рассчитывать прогнозную урожайность. Платформа способствует построению эффективной системы питания растений и помогает контролировать проведение сельскохозяйственных мероприятий.
Кроме того, у цифровой платформы есть ряд уникальных преимуществ: во-первых, — оперативное уведомление о пожарах на основе спутниковых данных, которое позволяет обнаружить термоточки с регулярностью сканирования территории до 6 раз в сутки и предупредить об угрозе для урожая. Во-вторых, пользователям будет доступен личный помощник "Мичурин ИИ" на базе искусственного интеллекта для консультаций по любым вопросам, связанным с сельским хозяйством. В-третьих, в цифровую платформу можно интегрировать агродроны, на текущий момент — БАС "Рубин А50" собственной разработки Холдинга Т1, а в интерфейсе системы можно планировать и отслеживать работу агродронов по внесению средств защиты растений, а в дальнейшем и заказывать такие услуги.
Использование цифровой платформы "Пиктерра" позволит предприятиям АПК повысить оперативность и эффективность принятия управленческих решений, и, как следствие, улучшить экономические показатели.
"Сельское хозяйство в России динамично развивается, мы видим огромный потенциал внедрения инноваций в отрасль. Цифровизация и интеграция информационных технологий — это основной вектор современного агропрома. "Пиктерра" поможет оптимизировать и упростить управление сельскохозяйственными предприятиями и даст ощутимый экономический эффект. Помимо этого, решение способно помочь государству осуществлять контроль и мониторинг возделываемых полей, оценку общего урожая в конкретных регионах и стране в целом, отслеживать выбытие культур из севооборота, а также оценивать и прогнозировать урожайность в регионах и стране. Банки и страховые компании смогут использовать решение для контроля рисков в управлении процентными ставками и фиксации страховых случаев в сельском хозяйстве. Уверен, что разработка Холдинга Т1 станет важным шагом в цифровой трансформации сельского хозяйства", — комментирует Константин Шадрин, руководитель Центра компетенций аэрокосмических технологий Холдинга Т1.
Новая разработка также может быть использована различными участниками рынка: агропредприятиями, государством, банками, страховыми компаниями, зерновыми трейдерами.
Последние комментарии
Жаль конечно! Банкротство можно избежать и тем более избежать запросто, если показатели рентабельности повысить раз в десяток, т.е. выйти на уровень 30-40%. Нужно снизить издержки на микроклимат, электроэнергию, а для этого нужно поставить на территории птицефабрики оборудование по безотходной переработке безопасным экологическим способом углеродсодержащих отходов требуемой производительностью. Например переработка 25 тонн ТБО, подстилочного помета по сухому веществу выдаст электроэнергии 80 Мвт, это не считая тепловой энергии в том же количестве. Можно сделать птицефабрику абсолютно экологически безопасной для окружающей среды, не будет даже6 запаха.
А про пальмовое масло в этой шоколадной продукции эти потребители в курсе?
Веселый дядя. -Я, говорит, дольку купил за 350. -А отдал сколько? -100 отдал. - А почему так? -А началось - что началось? - денег потребовали.))) Я, говорит, трлько благо для завода делал. Взял свои 2,5 ярда и через завод отдал своим же конторам. Я- молодец. А на хуанхэ так делать, почему не напрямую? - вы ничего не понимаете, я эффективный менеджер. Вывод. Хотел кинуть самарских лохов, которые оказались не лохами. Я не прав?
Там нечего восстанавливать, "всё украдено до нас". Недаром Волков над входом птицефабрики огромный транспарант с десятью заповедями повесил: "не укради..." Всё советское выжато донельзя. "Обшарповскую" не восстанавливать надо, а полностью с нуля строить современное предприятие, и не обязательно в Обшаровке: ну сколько можно на передовом в 1970-е годы советском оборудовании пытаться задарма в 2030 год въехать: технология выращивания и переработки птицы совсем другая. В Обшаровке ни здания, ни оборудование совершенно не пригодны для современного рентабельного производства. Там можно только продолжать воровать: у рабочих – труд, у государства – налоги, у поставщиков – сырьё и услуги, и у всех нас – здоровье и безопасность (там, между прочим, аммиачная холодильная установка), не считая биологического заражения отходами и использования всяких консервантов-ароматизаторов в производстве изделий из мяса птицы.
чтобы цены в рознице были нормальные - уберите кавказцев-перекупщиков и ваших коррумпированных менеджеров по продажам с их откатами