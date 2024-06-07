ВТБ рассказал, как определить, что клиент пришел за кредитом по наводке мошенников

Заместитель президента — председателя правления ВТБ Георгий Горшков на ПМЭФ-2024 в сессии "Защита прав граждан в интернете" рассказал про один из способов, как определить клиента, пришедшего в банк за кредитом по наводке мошенников.
По словам Георгия Горшкова, если клиент обращается в офис за кредитом, но у банка есть объективные причины подозревать влияние мошенников, — сотрудник может использовать так называемый "отрезвляющий триггер". Например, запросить одобрение от ближайшего родственника. "К нам приходят люди за кредитами, хотя часто даже не могут сказать, зачем он им нужен. Ведут себя подозрительно. Лучший способ при этом вывести человека из транса — позвонить жене или кому-то из родственников", — рассказал Георгий Горшков. "Зачастую мошенники многократно влияют на человека, и в большинстве случаев еще до визита в банк клиент сам отдает им свои персональные данные. Поэтому первая линия обороны в борьбе с мошенниками должна быть информационная. Необходимо рассказать о случаях и вероятных схемах мошенников своим родителям, детям, друзьям". Предотвратить мошеннические действия удалось благодаря работе технических средств, либо в диалоге с клиентами, когда сотрудникам удалось отговорить клиентов отдать свои деньги злоумышленникам.
Сейчас ВТБ предлагает клиентам большой список инструментов для защиты денег: в ВТБ Онлайн можно установить лимиты на операции, проверить посещаемость личного кабинета и заблокировать его при подозрении на мошенничество, поделиться подозрительной интернет-ссылкой или проверить номер телефона. Клиенты могут подключить определитель номера, который работает даже в мессенджерах.
В 2023 году ВТБ спас от посягательств мошенников почти 11 млрд рублей, которые были на счетах частных клиентов. По итогам 1 квартала 2024 года банк выявил еще 3 млн подозрительных операций, удалось сохранить клиентам 2 млрд рублей.
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Почему вы думаете, что не понадобится? Я год с ней откатала. Пригодилась еще как, и не раз. Прямо выручала. Знакомые суды с ними проходили. На юристов больше, чем на карту потратили в итоге.
Да, в будущем ИИ заменит многих специалистов, так что очень хорошо, что Сбер дает возможность нашим детям познакомиться с ним поближе. Ну и для саморазвития полезно будет.
Сос! Срочно нужен совет насчет карты помощи ВЭР. Вписали в договор вместе с кучей других допов при покупке автомобиля. Мотивировали тем, что так переплата будет меньше (оформлялся кредитный договор). По моим подсчетам, нет особой разницы. Карта мне вряд ли понадобится. Как расторгнуть договор на левые допы и возможно ли это в принципе?
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