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Литература Культура

Самарских журналистов и писателей приглашают побороться за премию имени Бориса Кожина

САМАРА. 13 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Книготорговая компания "Метида" объявила о старте второго сезона областной творческой премии имени известного кинодокументалиста и летописца Самарского края Бориса Александровича Кожина.

"Приглашаем журналистов, писателей и всех, кто перо и слово поставил на службу полезному делу, принять участие в конкурсе на соискание этой премии", - обращаются организаторы к профессиональному сообществу.

Работы о выдающихся жителях региона, внесших и/или продолжающих вносить вклад в развитие Самарского края, будут внимательно изучены и оценены конкурсным жюри, в составе которого представители Самарского отделения Союза журналистов России, Самарской областной организации молодых литераторов, новостного регионального информационного портала "Волга Ньюс", книготорговой компании "Метида" и семьи Бориса Кожина.

В этом году призовой фонд составляет 150 тыс. рублей.

Для участия в конкурсе на премию им. Б.А. Кожина принимаются работы, уже опубликованные в СМИ (не ранее 1 ноября 2023 года).

Работы нужно направить с 1 сентября до 31 октября на адрес premium@metida.ru. Справки по телефону 8 927 755-65-39 (секретарь оргкомитета премии Маргарита Пикулик).

       Положение о премии

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