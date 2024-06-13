Самарских журналистов и писателей приглашают побороться за премию имени Бориса Кожина

Книготорговая компания "Метида" объявила о старте второго сезона областной творческой премии имени известного кинодокументалиста и летописца Самарского края Бориса Александровича Кожина.

"Приглашаем журналистов, писателей и всех, кто перо и слово поставил на службу полезному делу, принять участие в конкурсе на соискание этой премии", - обращаются организаторы к профессиональному сообществу.

Работы о выдающихся жителях региона, внесших и/или продолжающих вносить вклад в развитие Самарского края, будут внимательно изучены и оценены конкурсным жюри, в составе которого представители Самарского отделения Союза журналистов России, Самарской областной организации молодых литераторов, новостного регионального информационного портала "Волга Ньюс", книготорговой компании "Метида" и семьи Бориса Кожина.

В этом году призовой фонд составляет 150 тыс. рублей.

Для участия в конкурсе на премию им. Б.А. Кожина принимаются работы, уже опубликованные в СМИ (не ранее 1 ноября 2023 года).

Работы нужно направить с 1 сентября до 31 октября на адрес premium@metida.ru. Справки по телефону 8 927 755-65-39 (секретарь оргкомитета премии Маргарита Пикулик).

Положение о премии