Сотрудники "Т Плюс" и "ЭнергосбыТ Плюс" покрасили стелу в селе Торновое в честь Дня России

В честь Дня России сотрудники Самарских филиалов "Т Плюс" и "ЭнергосбыТ Плюс" вместе с семьями покрасили стелу "Серп и молот" в селе Торновое. Данный монумент является одной из знаковых достопримечательностей Самарской Луки.

Волонтеры энергокомпаний приурочили к празднику семейный велопробег из Рождествено в Торновое с посещением известной стелы. Энергетики были обеспечены всеми необходимыми расходными материалами — краской, кистями, валиками и перчатками.

"Самарская Лука — одно из наиболее популярных направлений для туристов. А каждому из нас важно, чтобы наш регион встретил гостей благоустроенными территориями, ухоженными памятниками и атмосферой комфорта. И внести достойный вклад в общее дело по силам каждому", — отметила руководитель регионального центра стратегических коммуникаций ПАО "Т Плюс" в Самаре Ольга Воробьева.

Отметим, что это не первая акция энергетиков на территории Самарской Луки. Осенью 2023 года сотрудники "Т Плюс" и "ЭнергосбыТ Плюс" убирали мусор с пляжа "Байконур", который располагается на пешем туристическом маршруте "Путь реки". В общей сложности тогда волонтеры энергокомпаний вывезли с популярного места отдыха около 1 тонны бытовых отходов.