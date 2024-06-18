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Литература Культура

Захватывающее лето: топ-5 новых детективов для чтения на выходных

САМАРА. 18 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Лето — время, когда хочется попробовать что-то новенькое. Предлагаем погрузиться в книжные новинки — в отпуске, на даче или дома! А что точно стоит прочесть этим летом, рассказывает редактор остросюжетной литературы издательства Inspiria.Tok Владимир Хорос.

1. "День похищения", Чон Хэён

Неудачник Ким Мёнчжун должен выкрасть ребенка богатой семьи Чхве, чтобы потребовать выкуп и вылечить тяжелобольную дочь. Вот только в запланированный для похищения день Мёнчжун сбивает девчонку, которая и оказывается его жертвой. Из-за столкновения девочка теряет память, а Мёнчжун принимает решение притвориться ее отцом. Позже он узнает, что настоящих родителей малышки убили в их доме в тот самый день похищения.

2. "Первая жертва", Рио Симамото

Канна Хидзирияма жестоко убивает своего отца. Что заставило эту привлекательную студентку с перспективным будущим ступить на криминальный путь? Психолог Юки Макабэ решает разгадать тайну этого дела, не подозревая о шокирующих фактах, которые откроются ей совсем скоро.

3. "Фейри-профайлер", К. Н. Кроуфорд, Алекс Риверс (Майк Омер)

Фейри ходят по улицам Лондона. И один из них — убийца. Кассандре Лидделл нужно выследить по-настоящему неуловимого преступника. И палки в колеса агенту ФБР вставляет местная полиция, обвиняя саму Кассандру в панике в городе. Но у Лиддел имеется свой козырь в рукаве — у нее тоже есть необычные способности. Ведь она наполовину фейри.

4. "Книга потерянных вещей. Книга 1", Джон Коннолли

После того, как мать Дэвида умирает, мальчик чувствует себя брошенным всеми. Его единственные друзья — книги. И однажды, в ночной тиши, они начинают говорить с Дэвидом… Внезапно ему является Скрюченный Человек и называет его новым королем. Так мальчик бежит от Второй мировой войны в удивительную и жестокую страну.

5. "Книга белой смерти", Чак Вендиг

Сестру Шаны внезапно поражает неведомая болезнь. Она словно переживает сон наяву, неустанно шагая вдаль. Попытки остановить девочку вызывают странную реакцию: она начинает раскаляться. Подобных Несси — тысячи. Куда они идут? И как их спасти?

Гид потребителя

Последние комментарии

Дима Немытышев 09 апреля 2024 13:15 В Самару приедет папа Тани Гроттер

великолепные книги супер

Дмитрий Лакоценин 04 июня 2018 12:14 Александр Тицкий: "Творческое наследие Пушкина объединяет людей"

Замечательный человек! Таких бы поболе.

Sezyo Sergoney 15 января 2016 17:56 В Волжском районе открыта новая межпоселенческая библиотека

Прекрасно и замечательно, других слов нет!

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Спасибо

Андрей Кириллов 19 мая 2015 06:47 В Самаре состоится публичная лекция Аси Казанцевой - автора книги "Кто бы мог подумать! Как мозг заставляет нас делать глупости?"

А ведь мозг некоторых (скорее, его отсутствие) заставит туловище пойти на эту "лекцию".

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