Аналитика Big Data МТС: жители Самары старше 55 лет стали чаще пользоваться сервисами доставки продуктов

МТС, цифровая экосистема, сообщает о значительном росте интереса к российским сервисам доставки продуктов среди пользователей старше 55 лет. Согласно данным исследования Big Data МТС, Самара вошла в ТОП-10 городов, где жители старшего поколения чаще всего заказывают продукты с доставкой на дом.
Старшее поколение активнее всех возрастов пользуется сервисами доставки (28% от общей аудитории). Среднее число пользователей в возрасте от 55 лет в январе–мае 2024 года увеличилось на 39% по сравнению с тем же периодом 2023 года. Значительную, но чуть меньшую долю на рынке занимает возрастная группа от 35 до 44 лет — 22%. Доля несовершеннолетних пользователей сервисов доставки, напротив, несколько сократилась. Для исследования Big Data МТС анализировала обезличенные данные в популярных сервисах доставки продуктов.
Эксперты отмечают, что высокий спрос на сервисы доставки продуктов подстегнула пандемия. Также жители Самары старшего возраста все чаще выбирают доставку продуктов из-за удобства и экономии времени.
Последние комментарии
Работать СМАРТС стал хуже технически последние пару лет. Постоянные проблемы со связью. Много раз попадал в неприятные ситуации из-за внезапной потери связи. Причём, в СМАРТС никто извиняться не собирался и не собирается.
к сожалению да... "тонущий"... сам из СМАРТСа ушел когда деньги в российском роуминге "экспроприировали"...
"тонущий" потому что оплатить кредиты СМАРТС не в состоянии, а ввязывается в авантюрный проект... против смартса ничего не имею-работает так же как и все сотовые операторы, на конкурентов не работаю и пользуюсь смартсом более 9 лет, правда только в самарской обл., в москве из-за роуминга можно попасть на кругленькую сумму, а про заграницу нечего и говорить...
Откуда информация от "тонущем" операторе? Работаете на конкурентов? Пользуюсь данным оператором больше 12 лет и всем доволен, ну, кроме роуминга )
зная проблемы дорог в России, то интернет не скоро дойдет до всего населения страны, и второе как быть с базовыми станциями, которые работают в настоящее время и откуда интересно деньги у "тонущего", погрязнувшегося в кредитах, смартса???