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Аналитика Big Data МТС: жители Самары старше 55 лет стали чаще пользоваться сервисами доставки продуктов Tele2 отменяет роуминговую наценку в Крыму Жителям Самарской области представили сервис "Флекс" от МТС для оплаты путешествий частями Новая глава онлайн-шопинга: "Авито" запустил показы по видеосвязи Без паники: как помочь родственникам после общения с телефонными мошенниками

Интернет Транспорт и связь

Аналитика Big Data МТС: жители Самары старше 55 лет стали чаще пользоваться сервисами доставки продуктов

САМАРА. 20 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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МТС, цифровая экосистема, сообщает о значительном росте интереса к российским сервисам доставки продуктов среди пользователей старше 55 лет. Согласно данным исследования Big Data МТС, Самара вошла в ТОП-10 городов, где жители старшего поколения чаще всего заказывают продукты с доставкой на дом.

Старшее поколение активнее всех возрастов пользуется сервисами доставки (28% от общей аудитории). Среднее число пользователей в возрасте от 55 лет в январе–мае 2024 года увеличилось на 39% по сравнению с тем же периодом 2023 года. Значительную, но чуть меньшую долю на рынке занимает возрастная группа от 35 до 44 лет — 22%. Доля несовершеннолетних пользователей сервисов доставки, напротив, несколько сократилась.  Для исследования Big Data МТС анализировала обезличенные данные в популярных сервисах доставки продуктов.

Эксперты отмечают, что высокий спрос на сервисы доставки продуктов подстегнула пандемия. Также жители Самары старшего возраста все чаще выбирают доставку продуктов из-за удобства и экономии времени.

Гид потребителя

Последние комментарии

Анатолий Илларионов 28 мая 2014 10:11 СМАРТС проложит ВОЛС вдоль дорог по всей России

Работать СМАРТС стал хуже технически последние пару лет. Постоянные проблемы со связью. Много раз попадал в неприятные ситуации из-за внезапной потери связи. Причём, в СМАРТС никто извиняться не собирался и не собирается.

Thought Mind 27 мая 2014 17:32 СМАРТС проложит ВОЛС вдоль дорог по всей России

к сожалению да... "тонущий"... сам из СМАРТСа ушел когда деньги в российском роуминге "экспроприировали"...

Африкантова Екатерина 27 мая 2014 10:14 СМАРТС проложит ВОЛС вдоль дорог по всей России

"тонущий" потому что оплатить кредиты СМАРТС не в состоянии, а ввязывается в авантюрный проект... против смартса ничего не имею-работает так же как и все сотовые операторы, на конкурентов не работаю и пользуюсь смартсом более 9 лет, правда только в самарской обл., в москве из-за роуминга можно попасть на кругленькую сумму, а про заграницу нечего и говорить...

Ivan Parshnev 26 мая 2014 17:37 СМАРТС проложит ВОЛС вдоль дорог по всей России

Откуда информация от "тонущем" операторе? Работаете на конкурентов? Пользуюсь данным оператором больше 12 лет и всем доволен, ну, кроме роуминга )

Африкантова Екатерина 26 мая 2014 08:47 СМАРТС проложит ВОЛС вдоль дорог по всей России

зная проблемы дорог в России, то интернет не скоро дойдет до всего населения страны, и второе как быть с базовыми станциями, которые работают в настоящее время и откуда интересно деньги у "тонущего", погрязнувшегося в кредитах, смартса???

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