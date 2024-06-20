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Иван Гуз: "Мыслите в долгую и не бойтесь поражений"

САМАРА. 20 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Управляющие партнеры "Авито" Иван Гуз и Сергей Пивень выступили перед студентами, школьниками и молодыми предпринимателями — за 1,5 часа они ответили на два десятка вопросов от собравшихся. Встреча состоялась в рамках молодежного дня ПМЭФ-2024.

Топ-менеджеры рассказали о своем карьерном пути и стратегии компании, а также поделились советами для запуска и развития новых бизнес-идей. Модераторами встречи стали автор и ведущая радиостанции Business FM Ольга Дементьева и техноблогер Сергей Романцев.

Чтобы задать вопрос, зрители пытались привлечь к себе внимание самыми разными способами: поднимали в воздух фонарики, экраны смартфонов с яркими анимациями, раскрытые зонты и даже кроссовок. Авторы лучших вопросов получили в подарок айфоны.

В числе гостей — ребята из Санкт-Петербурга, Москвы и других российских городов, а ещё — Испании и Эквадора. Студенты, многие из которых уже ведут собственные социальные или коммерческие проекты, интересовались стратегией "Авито" и ключевыми направлениями развития компании. Стартаперы смело критиковали, предлагали свои идеи по развитию сервисов платформы и пытались перенять секреты опытных менеджеров. А уже после сессии многие ребята подходили к спикерам, чтобы что-то обсудить, получить совет или обменяться контактами.

Один из самых волнующих вопросов — корпоративная культура в "Авито". Иван Гуз присоединился к компании еще на этапе стартапа и пришел туда из большой корпорации. "Они продали мне историю: "Мы хотим менять мир и предлагаем тебе кардинально изменить свою судьбу. Я пошел тогда на меньшие деньги, чем имел на тот момент, зато получил полный карт-бланш на любые действия. Это мне очень понравилось. Компания росла вместе со мной", — рассказал он.

По словам топов, "Авито" до сих пор сохраняет признаки стартапа: "У нас очень демократичная культура, которую мы внимательно поддерживаем и развиваем, — говорит Сергей Пивень. — Вместе с сотрудниками мы определили пять ценностей команды "Авито". И одна из них — все начинается с потребностей пользователей. Это большая философская идея. Наш бизнес — это маховик добра, который поддерживается энергией и интересами наших покупателей и продавцов. По сути, они крутят наш бизнес, а чтобы поддерживать их энергию, мы улучшаем клиентский опыт и развиваем новые продукты".

Сам Сергей присоединился к компании два года назад — когда "Авито" уже был одной из самых посещаемых платформ в интернете. "У нас с "Авито" была сделка. Я обещал построить то, что умею — в части финансового планирования. А компания обещала научить меня магии онлайн-рынка. И, собственно говоря, процесс обучения происходит до сих пор. И я счастлив каждый день, когда прихожу на работу в офис. Мне очень нравится наша компания. Я считаю, что это замечательная команда людей, которые делают замечательные дела", — признался он.

Один из вопросов касался работы с молодыми талантами, а также программ стажировок. "Средний возраст сотрудников нашей компании — 26–28 лет. Мы активно набираем молодых специалистов. У нас открыто много программ стажировок. Есть хорошая инфраструктура для разработки и запуска новых продуктов, выстроенная система менеджмента", — сказал Иван Гуз.

Иван отметил, что сейчас в компании работает около 8000 сотрудников и ежегодно их число растет на треть. А больше 80% стажеров остаются работать в "Авито" и после завершения программы.

Топ-менеджеры рассказали, что карьерный рост стажера до позиций среднего звена занимает до двух лет, а вырасти до тимлида в "Авито" можно за 3–5 лет. Кроме того, компания поддерживает развитие управленческих компетенций менеджеров. "Мы сейчас строим программу, которая называется Talent Development Machine. Она подготовить из молодых тимлидов новое поколение менеджеров. И смысл этой программы в том, что человек, попав в нее, должен пройти определенное количество позиций к ответственной управленческой роли — например, руководителя кластера. К этому моменту он уже хорошо знает компанию, знает коллег, получил все необходимые навыки. И не просто компетентно может делать свою техническую работу, но может делать и работу управленческую", — сказал Сергей Пивень.

В конце встречи спикеры поделились с ребятами личным опытом и дали советы о том, что может помочь как в работе в корпорации, так и в предпринимательстве.

Сергей Пивень историями из своей личной жизни, которые помогли ему сформировать предпринимательское мышление: "Главное, чему вы должны научиться, как стартаперы, — это принимать поражение, как шаг к успеху. Несмотря ни на какие неудачи вы должны ложиться спать с мыслью: "Завтра я что-нибудь решу и переиграю эту ситуацию!".

"Мыслите всегда в долгую, не бегите за краткосрочной выгодой. Старайтесь находить смысл в том, что вы делаете. Так, у "Авито" есть миссия — помогать людям улучшать свою жизнь и жизнь людей вокруг. Это реальный смысл, ради которого мы работаем", — резюмировал Иван Гуз.

Говоря о миссии "Авито", Иван Гуз поделился собственным опытом использования платформы. "Несколько лет назад я делал ремонт на даче и менял окна. Старые окна демонтировали, приехал прораб, мы стали обсуждать их утилизацию — тогда пришлось бы заплатить за вывоз. Мне показалось, что это дорого. И тогда прораб предложил продать их на "Авито". Я подумал: кому могут понадобиться старые окна? Они изготовлены под размер, нет домов с одинаковыми окнами. Опубликовал объявление, где эти окна стоят, прислоненные к забору, а через 30 минут меня завалили звонками. Приехал мужчина, забрал мои окна, заплатил за них больше, чем мне пришлось бы потратить за их вывоз. Я спросил покупателя, зачем ему старые окна, сделанные под индивидуальный размер. И он ответил, что дом еще не построен. А значит, можно замерить мои окна и вокруг них построить дом. Я ему предложил взять заодно старые ворота — он и их купил", — рассказал Иван.

По словам Ивана, эта история — квинтэссенция миссии компании, когда каждое взаимодействие пользователей друг с другом должно строиться по принципу win-win.

Гид потребителя

Последние комментарии

Анатолий Илларионов 28 мая 2014 10:11 СМАРТС проложит ВОЛС вдоль дорог по всей России

Работать СМАРТС стал хуже технически последние пару лет. Постоянные проблемы со связью. Много раз попадал в неприятные ситуации из-за внезапной потери связи. Причём, в СМАРТС никто извиняться не собирался и не собирается.

Thought Mind 27 мая 2014 17:32 СМАРТС проложит ВОЛС вдоль дорог по всей России

к сожалению да... "тонущий"... сам из СМАРТСа ушел когда деньги в российском роуминге "экспроприировали"...

Африкантова Екатерина 27 мая 2014 10:14 СМАРТС проложит ВОЛС вдоль дорог по всей России

"тонущий" потому что оплатить кредиты СМАРТС не в состоянии, а ввязывается в авантюрный проект... против смартса ничего не имею-работает так же как и все сотовые операторы, на конкурентов не работаю и пользуюсь смартсом более 9 лет, правда только в самарской обл., в москве из-за роуминга можно попасть на кругленькую сумму, а про заграницу нечего и говорить...

Ivan Parshnev 26 мая 2014 17:37 СМАРТС проложит ВОЛС вдоль дорог по всей России

Откуда информация от "тонущем" операторе? Работаете на конкурентов? Пользуюсь данным оператором больше 12 лет и всем доволен, ну, кроме роуминга )

Африкантова Екатерина 26 мая 2014 08:47 СМАРТС проложит ВОЛС вдоль дорог по всей России

зная проблемы дорог в России, то интернет не скоро дойдет до всего населения страны, и второе как быть с базовыми станциями, которые работают в настоящее время и откуда интересно деньги у "тонущего", погрязнувшегося в кредитах, смартса???

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