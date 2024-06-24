Вячеслав Федорищев о трагедии в Севастополе: "Мы оказываем всю необходимую помощь"

В воскресенье, 23 июня, врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев дал уже традиционное еженедельное интервью блогерам. В числе других тем была затронута трагедия, произошедшая в этот день из-за обстрела Севастополя вооруженными силами Украины.

Напомним, ВСУ атаковали город пятью ракетами ATACMS. Погибли пять человек, включая троих детей. За медицинской помощью обратились 144 человека.

"Чудовищная трагедия, непозволительные, непростительные действия вражеских сил. Мы оказываем всю необходимую помощь, - заверил глава региона. - Самое главное — это спасение жизней людей. Этим сейчас занимаются все, кто там находится. Наша задача, как и всей страны — оказывать всемерную поддержку тем, кто пострадал, семьям, тех, кто пострадал и, к сожалению, погиб. Ну и конечно же, делать все от нас зависящее, чтобы русская армия и каждый из нас, оказывая содействие, скорее победили это зло. Самарская область — это опорный регион страны, и мы должны делать все от нас зависящее, чтобы обеспечивать и приближать нашу Победу. Нужно идти вперед и побеждать, Победа будет очень скоро, и она будет за нами".