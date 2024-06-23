Вячеслав Федорищев выразил соболезнования жителям Севастополя

Врио губернатора Вячеслав Федорищев выразил соболезнования родственникам погибших при атаке ВСУ на Севастополь.
"Чудовищные новости приходят из Севастополя. 124 человека пострадали в результате удара противника по мирному российскому городу. Уже известно о погибших.
Выражаю глубокие соболезнования всем близким погибших от себя лично и от всех жителей Самарской области. Уверен, что те, кто планировал и осуществил это вопиющее преступление, будут наказаны.
Желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Мы едины в поддержке жителей Севастополя в этот трудный час.
Со своей стороны готовы оказать все необходимую помощь. При необходимости отправим в Крым медицинских специалистов. Пострадавших готовы принять в нашем регионе", - сказал Федорищев.
Днем в воскресенье, 23 июня, ВСУ нанесли удар по Севастополю ракетами ATACMS американского производства. Основной удар пришелся на пляж в Учкуевке. На данный момент известно о пяти погибших, пишет iz.ru.
Последние комментарии
Добрый день! Все конечно как бы решается, но почему от остановки Дом природы и конечной кольца Комсомольского района, по четной стороне, стоят бесконечные ларки, от них грязь и не убирается нечего, то ли остановка общественного транспотра или мусорка
Всё очень правильно, лишь бы не закрутили и зарплату вовремя увеличили.
Лапушкиной наплевать на благоустройство города, обойдите район департамента по благоустройству города и все будет ясно!
Ну что посмотрим. Окажем помощь и оценим работу данного кадра. Пока не знаком...
Скорбим... тяжелый день для Россиян...