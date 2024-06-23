Вячеслав Федорищев выразил соболезнования жителям Севастополя

Врио губернатора Вячеслав Федорищев выразил соболезнования родственникам погибших при атаке ВСУ на Севастополь.

"Чудовищные новости приходят из Севастополя. 124 человека пострадали в результате удара противника по мирному российскому городу. Уже известно о погибших.

Выражаю глубокие соболезнования всем близким погибших от себя лично и от всех жителей Самарской области. Уверен, что те, кто планировал и осуществил это вопиющее преступление, будут наказаны.

Желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Мы едины в поддержке жителей Севастополя в этот трудный час.

Со своей стороны готовы оказать все необходимую помощь. При необходимости отправим в Крым медицинских специалистов. Пострадавших готовы принять в нашем регионе", - сказал Федорищев.

Днем в воскресенье, 23 июня, ВСУ нанесли удар по Севастополю ракетами ATACMS американского производства. Основной удар пришелся на пляж в Учкуевке. На данный момент известно о пяти погибших, пишет iz.ru.