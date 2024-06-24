Андрей Омельчук: "В кампусах должны появиться новые образовательные программы и научно-технологические продукты"

Региональные команды кампусов вновь обсудили тематические продуктовые программы, которые станут смысловым наполнением создающейся инфраструктуры университетских городков. Вторая часть стратегической сессии, в которой приняли участие представители 8 регионов, прошла 19–21 июня в новом корпусе кампуса МГТУ им. Н. Э. Баумана в Москве.

"Результаты первой части стратегической сессии показали, что идеи и продукты, конечно, есть. Некоторые кампусы достаточно интересно себя переосмыслили. Но это не отменяет того, что впереди у всех еще очень много работы. С самого начала проект по созданию сети кампусов предполагал возможность кооперации всех заинтересованных участников между собой. Кампус — это площадка, где в большинстве случаев объединяются сразу несколько университетов, для которых новая инфраструктура станет домом. Если есть совместный дом, должна быть и совместная деятельность. Именно поэтому прежде всего Минобрнауки России ожидает увидеть от участников новые образовательные программы — востребованные, интересные для студентов и сделанные как совместно с индустриальными партнерами, так и с другими университетами. Это могут быть, например, образовательные программы в области инженерных решений в медицине, отраслевые ИТ-программы и множество других идей. При этом кампусы должны не только использовать существующие заделы и сильные стороны при такой кооперации, но и сохранить уникальную региональную специфику. Уверен, что это позволит достичь необходимых эффектов во всей сети и создать новые образовательные, научно-технологические и молодежные проекты", — отметил замглавы Минобрнауки России Андрей Омельчук.

На стратегической сессии региональные команды кампусов представили линейки научных, технологических и образовательных продуктов, а также решений в области молодежного предпринимательства и организации досуга пользователей новой инфраструктуры. Регионы-участники определили и систематизировали проблемы, с которыми может столкнуться проект на разных этапах реализации, а также предложили возможные варианты их решения. Кроме того, были уточнены тематические специализации кампусов, определенные на первоначальных этапах реализации проектов.

Особое внимание эксперты дискуссионных площадок уделили формированию совместного вклада всех участников проекта в достижение единой цели, а именно кооперации университетов с различными ведомствами, индустриальными партнерами и другими участниками при формировании продуктовых линеек кампусов. Кроме того, были проработаны темы продуктового и технологического ландшафта, поддержки искусства, создания креативных и общественных городских пространств в будущих кампусах, а также анализ полученного опыта строительства.

По итогам работы проектные команды кампусов представили продуктовые решения и проанализировали паспорта своих проектов. Результатом стала разработка плана дальнейших действий, направленного на реализацию стратегических целей развития сети современных кампусов.

Среди продуктов, разработанных участниками, проекты в сферах искусственного интеллекта и цифровых технологий, медицины и биотехнологий, квантовых технологий, машиностроения и БПЛА, экологии и живых систем, а также многих других.

Например, Архангельская область сконцентрируется на развитии продуктовых программ в Арктической зоне. Команда кампуса региона представила продукт генетического паспорта здоровья жителя АЗРФ. Это инновационный инструмент для анализа генетических рисков. Продукт включает разработку персонализированных рекомендаций по здоровью с учетом генетических особенностей и условий проживания на данных территориях. Кроме того, в кампусе планируется создать и оснастить специализированные лаборатории медицинской генетики. Социально-экономические эффекты такого продуктового решения также будут соответствовать целям и задачам других национальных проектов — "Здравоохранение" и "Демография".

Команда кампуса Томской области представила проект по созданию аппаратно-программного комплекса защиты территорий от несанкционированного полета беспилотных авиационных систем. В частности, она включает в себя подсистемы пассивного и активного обнаружения и захвата цели. Такое решение позволит увеличить долю отечественных технологий в сфере "беспилотников" и взаимодействия с ними, а также привлечет в перспективную технологическую отрасль студентов и ученых будущего кампуса.

Напомним, что разработанные продуктовые программы кампуса будут представлены заместителю Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрию Чернышенко.

Участие в стратегической сессии приняли представители Минобрнауки России, Минстроя России, региональных органов государственной власти, научных и образовательных организаций, бизнеса, а также партнеры, бенефициары и другие участники проекта. В мероприятии приняли участие представители Архангельской, Новгородской, Самарской, Свердловской, Томской, Челябинской областей, Пермского края и федеральной территории "Сириус".

Национальный проект "Наука и университеты" создал необходимые условия для развития интеллектуального потенциала страны, технологий и инноваций. В числе его достижений — начало создания сети современных кампусов, создания новых молодежных лабораторий, обновление приборной базы университетов и научных институтов, поддержка НОЦ, реализация программы "Приоритет-2030" и многое другое. Продолжение отдельных его инициатив в новом нацпроекте "Молодежь и дети" позволит увеличить вклад университетов в достижение национальных целей и решение поставленных Президентом задач.

По поручению Президента Владимира Путина в России создается сеть современных кампусов. В настоящее время при поддержке национального проекта "Наука и университеты" проектируются и строятся 17 таких студгородков. К 2030 году количество кампусов увеличится до 25, а к 2036 году — до 40. Концепции кампусов предполагают создание уникальной и комплексной среды для индивидуального и командного развития, с большим количеством открытых образовательных пространств и трансформируемых аудиторий. Это позволит сформировать общую корпоративную культуру преподавателей, студентов и ученых. Финансирование проекта осуществляется за счет средств федерального и регионального бюджетов, а также за счет внебюджетных источников.