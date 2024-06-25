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Жители ПФО рассказали, сколько готовы потратить на свадьбу в 2024 году

САМАРА. 25 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Треть жителей ПФО (31%) считают, что затраты на организацию свадьбы в 2024 году составят от 300 до 500 тыс. рублей. Ещё 21% полагают, что сумма колеблется между 500 тысяч до 1 миллиона рублей, а 7% уверены, что на торжество понадобится более 1 миллиона рублей. Такие данные следуют и опроса*, проведённого банками ВТБ и "Открытие".

Каждый пятый опрошенный житель ПФО считает, что свадьба должна быть пышной, чтобы запомниться на всю жизнь. Больше всего сторонников такого формата на юге страны, меньше — в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Затраты на свадьбу один из самых острых вопросов при подготовке торжества. По мнению 9% жителей ПФО, для проведения свадьбы достаточно 100 тысяч рублей. 11% считают, что на организацию свадьбы потребуется от 100 до 200 тысяч рублей, а 20% — от 200 до 300 тысяч рублей. 60% опрошенных считают, что затраты будут значительно выше — от 300 тыс. рублей, а в отдельных случаях и выше 1 млн рублей.

Если денег на свадьбу не хватает, то помогут родители, — так считает 87% жителей ПФО. 20% из них положительно относятся к финансированию свадьбы родителями, остальные — нейтрально, считая, что родители по желанию могут частично помочь детям.

В целом по России за последние четыре года число сторонников финансирования свадьбы родителями увеличилось на 4%. Количество тех, кто считает, что свадьба должна быть оплачена только молодожёнами, снизилось с 18% до 14%.

Большинство жителей ПФО (69%) предпочитают сыграть свадьбу своими силами, даже если ее придется отложить или сделать скромнее. Только 15% опрошенных считают нормальным брать на свадьбу кредит. В среднем по России четыре года назад о готовности получить финансирование в банке на эту цель заявляли 26% респондентов.

*Опрос проведен ВТБ и банком "Открытие" 10–14 июня по репрезентативной выборке среди 1500 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.

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