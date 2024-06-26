Еще две партии выдвинули кандидатов на пост губернатора Самарской области

В Самарской области продолжается подготовка к выборам главы региона. Помимо "Единой России" и КПРФ кандидатов выдвинули еще две партии.

От "Справедливой России" за пост губернатора ожидаемо поборется Михаил Маряхин. Он уже подал документы в региональный избирком.

Михаил Маряхин пришел в политику из банковского сектора. Он был членом "Молодой гвардии" партии "Единая Россия". В 2009 году прошел в состав тольяттинской гордумы как самовыдвиженец. В 2011 году стал членом регионального парламента, где представляет "Справедливую Россию" и возглавляет фракцию партии.

Предстоящие выборы губернатора Самарской области для Михаила Маряхин уже четвертые. Он подал документы в региональный избирком.

Конкуренцию Михаилу Маряхину также традиционно составит Алексей Лескин. Его выдвинула на выборы КПРФ.

В партии кандидат с 1999 года. В начале 2000-х годов он работал помощником депутата Государственной думы Валентина Романова. С 2007 года входит в состав регионального парламента, возглавляет фракцию КПРФ. Также является первым секретарем комитета Самарского областного отделения партии.

Для Алексея Лескина эта предвыборная гонка также четвертые. Он тоже подал документы в избирком для уведомления о выдвижении на должность губернатора.

Определились с кандидатом и "Коммунисты России". Им стал Вадим Байков. Раньше он был членом КПРФ, но после конфликта с руководством местного реготделения вместе с соратниками перешел в "Коммунисты России". Сейчас он является первым секретарем комитета реготделения этой партии.

От "Единой России" на выборы губернатора пойдет Вячеслав Федорищев, который сейчас является врио главы региона. Его кандидатуру утвердили 25 июня. В этот же день он получил партийный билет.

Выборы губернатора Самарской области будут проходить с 6 по 8 сентября включительно. Период выдвижения кандидатов закончится в 18:00 21 июля.