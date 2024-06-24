Первый секретарь Самарского обкома КПРФ, руководитель фракции КПРФ в региональном парламенте Алексей Лескин выдвинут кандидатом в губернаторы Самарской области.

Такое решение принято 22 июня на конференции регионального отделения КПРФ, сообщает Телегррам-канал обкома.

Второй секретарь обкома КПРФ Виталий Минчук представил рекомендации кадровой комиссии и бюро обкома, выработанные на основе предложений местных отделений КПРФ, а также озвучил решение президиума ЦК КПРФ по данному вопросу. Для выдвижения была рекомендована кандидатура лидера самарских коммунистов, руководителя фракции КПРФ в Самарской губернской думе Алексея Лескина. В ходе тайного голосования делегаты единогласно поддержали его кандидатуру. Также была принята предвыборная программа кандидата.

Напомним, выборы губернатора в Самарской области пройдут с 6 по 8 сентября 2024 года.

О планах принять в них участие ранее заявлял врио губернатора Вячеслав Федорищев. Его намерена выдвинуть "Единая Россия".

О желании баллотироваться на пост губернатора также заявлял бывший депутат тольяттинской городской думы, журналист Александр Гремин.

Алексей Лескин дважды участвовал в выборах губернатора Самарской области. В сентябре 2023 г. за него проголосовало 6,73% от пришедших на участки, что обеспечило ему второе место. В 2018 г. он также был вторым с 9,99% голосов.