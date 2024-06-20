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Президиум регполитсовета "Единой России" определил кандидатуру Вячеслава Федорищева для выдвижения на пост главы региона

САМАРА. 20 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Под председательством секретаря Самарского регионального отделения партии "Единая Россия" Дмитрия Азарова состоялось заседание президиума регионального политсовета, в ходе которого определена кандидатура врио губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева для последующего выдвижения от партии кандидатом на должность высшего должностного лица региона, сообщает пресс-служба партии.

Фото: самарское отделение партии "Единая Россия"

Врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев подчеркнул, что, намерен  работать много, открыто и честно с той партийной командой, которая сложилась в регионе: "Те задачи, которые поставлены президентом, с вами становятся разрешимы. Намерен заручиться вашей поддержкой на долгую перспективу. Будем работать ответственно, сообща. Надеюсь на вашу поддержку и поддержку людей".

Выполнить задачи, стоящие перед регионом в одиночку невозможно, считает Вячеслав Федорищев: "Мы сильны своим единством, об этом всегда говорит Президент. Сейчас страна переживает очень серьезный период в своей истории. Мобилизация каждого, каждой семьи, каждого предприятия, каждого художественного коллектива в едином подходе очень важна. Наша с вами работа — это каждый день делать жизнь людей лучше. Уверен, вместе с вами мы пройдем этот путь достойно. Самарская область всегда была, есть и будет опорным регионом. И от нас с вами зависит, как быстро мы сейчас, в этих условиях станем лидерами".

Он отметил, что в своей работе будет опираться  на фундамент тех достижений, которые уже созданы и существуют в регионе, и  поблагодарил секретаря реготделения партии Дмитрия Азарова за помощь и поддержку.

Президиум РПС принял решение внести кандидатуру Вячеслава Федорищева  на рассмотрение президиума генерального совета партии для согласования в порядке, установленном Уставом "Единой России".

"Наша общая ответственность: всей партии и каждого ее члена, всех первичных отделений, местных отделений, регионального совета  — это проведение выборов губернатора Самарской области с полной вовлеченностью каждого члена партии,  полной мобилизацией для поддержки нашего кандидата. Мы, конечно, еще подробнее поговорим об этом в ходе нашей партийной конференции. Нашей партии есть, что предъявить людям как результат работы. Нам не стыдно смотреть в глаза нашим избирателям за отработку их предложений и наказов, но сделать предстоит еще больше, и сегодня неоднократно об этом говорили. Я уверен, что с той энергией, с которой Вячеслав Андреевич взялся за дело, все задачи, которые ставят жители Самарской области, будут решены и будут воплощены в жизнь. В этом у меня нет сомнений. Я хочу вам пожелать успехов, и конечно же ваш успех, ваша победа — это победа партии. Уверен, что каждый партиец это понимает и включится в полный мере в проведение избирательной кампании", — резюмировал секретарь реготделения партии Дмитрий Азаров.

Первый этап партконференции по выдвижению кандидата на пост высшего должностного лица региона запланирован  25 июня. Выборы главы региона пройдут в Самарской области 6,7 и 8 сентября 2024 года.

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программа принята и забыта , что что а обещать они умеют ! только вот выполнять не спешат !

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Дмитрий Задунайский 12 августа 2021 03:52 Единороссы разъяснили, как жителям Самарской области получить компенсацию расходов на вывоз ТКО

Какие хитрожопые едрососы! коммунисты судились судились за отмену этого постановления Азарова, ничего не получилось, а эти заботливые защитники предложили компенсацию и Азаров поддержал, и ещё так вовремя прямо на кануне выборов в государственную думу. Если бы у меня не было мозгов и понимания того, что происходит, я бы наверное сразу побежал голосовать за едрососов.

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