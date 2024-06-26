Глава региона пообещал разобраться с конфликтом с цыганами в Сызрани

Врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев прокомментировал ситуацию в Сызрани. Там полиции пришлось общаться с толпой возмущенных горожан после нападения толпы цыган на местную семью.
"Предельно внимательно разбираемся. Ведем работу во взаимодействии с правоохранительными органами. Знаю, что тех, кто угрожает безопасности наших жителей — ждет максимально жесткое наказание. Виновные будут призваны к ответу и понесут ответственность. Любые попытки участия в противоправных действиях будут незамедлительно пресекаться. Держу ситуацию на личном контроле", — сообщил Вячеслав Федорищев.
Напомним, толпа цыган сильно избила отца ребенка. Полицейские сначала не приезжали на вызов. Затем дело возбудили только о причинении легкого вреда. После скандала в интернете на ситуацию обратил внимание глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.
25 июня вечером горожане собрались большой толпой и выдвинулись к дому представителя цыганской диаспоры Майора Горбатову. Полицейские в этот вечер отреагировали — прибыли на место схода граждан. Все закончилось мирно, данных о пострадавших нет. На утро 26 июня ситуация продолжает развиваться — в сети появилось видео, на котором жители Сызрани требуют отставки местных полицейских.
Последние комментарии
Добрый день! Все конечно как бы решается, но почему от остановки Дом природы и конечной кольца Комсомольского района, по четной стороне, стоят бесконечные ларки, от них грязь и не убирается нечего, то ли остановка общественного транспотра или мусорка
Всё очень правильно, лишь бы не закрутили и зарплату вовремя увеличили.
Лапушкиной наплевать на благоустройство города, обойдите район департамента по благоустройству города и все будет ясно!
Ну что посмотрим. Окажем помощь и оценим работу данного кадра. Пока не знаком...
Скорбим... тяжелый день для Россиян...