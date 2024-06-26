Глава региона пообещал разобраться с конфликтом с цыганами в Сызрани

Врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев прокомментировал ситуацию в Сызрани. Там полиции пришлось общаться с толпой возмущенных горожан после нападения толпы цыган на местную семью.

"Предельно внимательно разбираемся. Ведем работу во взаимодействии с правоохранительными органами. Знаю, что тех, кто угрожает безопасности наших жителей — ждет максимально жесткое наказание. Виновные будут призваны к ответу и понесут ответственность. Любые попытки участия в противоправных действиях будут незамедлительно пресекаться. Держу ситуацию на личном контроле", — сообщил Вячеслав Федорищев.

Напомним, толпа цыган сильно избила отца ребенка. Полицейские сначала не приезжали на вызов. Затем дело возбудили только о причинении легкого вреда. После скандала в интернете на ситуацию обратил внимание глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

25 июня вечером горожане собрались большой толпой и выдвинулись к дому представителя цыганской диаспоры Майора Горбатову. Полицейские в этот вечер отреагировали — прибыли на место схода граждан. Все закончилось мирно, данных о пострадавших нет. На утро 26 июня ситуация продолжает развиваться — в сети появилось видео, на котором жители Сызрани требуют отставки местных полицейских.