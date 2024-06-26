В Сызрани полиции пришлось предотвращать народный сход из-за конфликта с цыганами

Во вторник, 25 июня, Сызранским полицейским пришлось поработать с толпой горожан, которые пришли к большому частному дому представителей цыганского клана по фамилии Горбатов. Как удалось выяснить журналисту Волга Ньюс, на сход горожане собирались, списавшись в соцсетях.

"Во вторник в 20:00 собираемся все у драмсарая (Драмтеатра, прим. Волга Ньюс) по поводу обсуждения и принятия дальнейших решений в плане цыган. Людей я поднял много. Если есть единомышленники, приглашай. Основное требование быть трезвыми и без опоздания", — гласило сообщение.

Трезвых единомышленников набрались десятки. Они и отправились в сторону цыганского дома.

Все это стало следствием жуткой истории с нападением цыган на членов обычной местной семьи.

Ранее сообщалось, что на семью напала толпа цыган. Глава семьи получил серьезные травмы. Дело возбудили лишь о причинении легкого вреда здоровью.

Как объясняет жена пострадавшего Юля, к ее ребенку пристали цыганские дети, которые живут на этой же улице. Они же прокололи колесо на велосипеде ребенка, когда он не захотел отдать им своего "двухколесного друга". Юля с мужем пошли к родителям поговорить. Оппонентами были цыгане. По словам Юли они стали ругаться на визитеров. Юля с мужем и ребенком ушли. Но через какое-то время за ними пошла толпа цыган и напала на улице.

"Цыгане были с большими брусьями. Это молодые крепкие парни. Муж обернулся и закричал нам: "Бегите", — рассказала Юля. По ее словам, сильно избили мужа.

"Один из людей цыганский национальности был с шокером. Пытался ударить мужа шокером, чтоб его дезориентировать", — рассказала Юля.

В итоге, по словам Юли, его окружили, ударили по голове и забили толпой брусьями. А потом подъехала машины, оттуда вышли друзья нападавших и стали пинать Юлиного мужа. Женщина пыталась помочь мужу и ей досталось тоже. В конце-концов вышел сосед и помог остановить нападавших. Юля рассказывает, что звонили в полицию и скорую, но никто не ехал. В итоге Юля повезла мужа на своей машине в травмпункт.

"Мужу диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, рваные раны, ушибы, перелом пальца правой руки. У ребенка стресс, он сильно напуган. Мы реально боимся", — рассказывает Юля.

Женщина объясняет, что в полицию позвонили и после травмпункта. Там обещали приехать, но не приехали. Лишь через сутки пришел участковый, потому что из травмпункта передали информацию. Женщина говорит, что очень боится за семью, поскольку цыгане угрожали их убить.

Из-за схода горожан 25 июня полицейским тоже пришлось выйти на улицы. По словам горожан, никаких столкновений не произошло, в итоге все мирно разошлись.