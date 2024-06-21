Александр Бастрыкин потребовал доложить о расследовании нападения на семью в Сызрани

Глава СК РФ потребовал доклад по уголовному делу о нападении на семью в Сызрани.

Напомним, 16 июня цыгане прокололи колеса на велосипеде местному ребенку, когда мальчик отказывался отдать своего "двухколесного друга".

"После словесных разбирательств возле дома, нелегально занятого цыганами (ул. Плеханова, 45), стороны мирно разошлись. Но уже в 20:15 на семью было совершено нападение. Потерпевшую и ее мужа избивало в общей сложности около 14 человек. Нападавшие приехали на машинах без номеров. В качестве оружия использовали деревянные бруски и электрошокеры", — сообщают жители.

В связи со случившимся возбудили уголовное дело по ст. 115 УК РФ ("Умышленное причинение легкого вреда здоровью").

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин затребовал у и. о. руководителя СУ СК России по Самарской области Алексея Колбасина доклад о предварительных и окончательных результатах расследования.