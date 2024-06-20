Силовики разбираются в расправе над семьей в Сызрани

В соцсетях появилась информация ЧП в Сызрани. В частности, сообщается, что 16 июня цыгане прокололи колеса на велосипеде местному ребенку, когда мальчик отказывался отдать своего "двухколесного друга".

"После словесных разбирательств возле дома, нелегально занятого цыганами (ул. Плеханова, 45), стороны мирно разошлись. Но уже в 20:15 на семью было совершено нападение. Потерпевшую и ее мужа избивало в общей сложности около 14 человек. Нападавшие приехали на машинах без номеров. В качестве оружия использовали деревянные бруски и электрошокеры", — сообщают жители.

Говорят, что у потерпевших — серьезные травмы.

"Все участники конфликта установлены, возбуждено уголовное дело по ст. 115 УК РФ ("Умышленное причинение легкого вреда здоровью")", — сообщили Волга Ньюс в ГУ МВД по Самарской области.

По данным источников в правоохранительных органах, потерпевший мужчина — сам цыган. С ним связались полицейские, и он написал заявление.

По версии оппонентов, мужчина сам начал ссору и некрасиво ругался на женщину и детей. Пока разбирательство продолжается.