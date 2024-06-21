Жительница Сызрани рассказала про нападение толпы цыган

Юлия из Сызрани рассказала журналисту "Волга Ньюс" про ЧП с ее семьей. Напомним, ранее сообщалось, что на семью напала толпа цыган. Муж Юли получил серьезные травмы. Дело возбудили лишь о причинении легкого вреда здоровью.

Как объясняет Юля, к ее ребенку пристали цыганские дети, которые живут на этой же улице. Они же прокололи колесо на велосипеде ребенка, когда он не захотел отдать им своего "двухколесного друга". Юля с мужем пошли к родителям поговорить. Оппонентами были цыгане. По словам Юли они стали ругаться на визитеров. Юля с мужем и ребенком ушли. Но через какое-то время за ними пошла толпа цыган и напала на улице.

"Цыгане были с большими брусьями. Это молодые крепкие парни. Муж обернулся и закричал нам: "Бегите", — рассказала Юля.

По ее словам, сильно избили мужа.

"Один из людей цыганский национальности был с шокером. Пытался ударить мужа шокером, чтоб его дезориентировать", — рассказала Юля.

В итоге, по словам Юли, его окружили, ударили по голове и забили толпой брусьями. А потом подъехала машины, оттуда вышли друзья нападавших и стали пинать Юлиного мужа. Женщина пыталась помочь мужу и ей досталось тоже. В конце-концов вышел сосед и помог остановить нападавших. Юля рассказывает, что звонили в полицию и скорую, но никто не ехал. В итоге Юля повезла мужа на своей машине в травмпункт.

"Мужу диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, рваные раны, ушибы, перелом пальца правой руки. У ребенка стресс, он сильно напуган. Мы реально боимся", — рассказывает Юля.

Женщина объясняет, что в полицию позвонили и после травмпункта. Там обещали приехать, но не приехали. Лишь через сутки пришел участковый, потому что из травмпункта передали информацию. Женщина говорит, что очень боится за семью, поскольку цыгане угрожали их убить.

После огласки в интернете ситуацией заинтересовался глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.