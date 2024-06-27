16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Самозанятым Самарской области помогут настроить продвижение услуг через соцсети Бизнес-Фест от Сбера собрал тысячи самарских предпринимателей 20 июня самарским предпринимателям расскажут о новом способе заработать в ритейле Стало известно, что за ларьки установили на улице Ташкентской Минэкономразвития и Авито запустили третью волну проекта по поддержке предпринимателей

Малый бизнес Экономическая политика

Самозанятым Самарской области помогут настроить продвижение услуг через соцсети

САМАРА. 27 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 54
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Плательщики налога на профессиональный доход смогут настроить продвижение продукции и услуг через свои бизнес-аккаунты. Возобновлен прием заявок на услугу от областного минэкономразвития. Мера господдержки реализуется, благодаря нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство".

Услуга актуальна для самозанятых, которые активно ведут аккаунты своих проектов в социальных сетях и хотят эффективно использовать инструменты этих площадок для продвижения и развития.

Эксперты помогут участникам составить пошаговый smm-план — начиная с разработки стратегии, заканчивая оформлением аккаунта, фото- и текстовым контентом. 

В услугу "Ребрендинг соцсетей" входит мастер-класс по позиционированию в социальных сетях со специалистами по маркетингу, индивидуальные встречи с дизайнером, определение контент-стратегии, урок по планированию и созданию контента с помощью нейросетей, а также непосредственное создание фотоконтента.

Заявки будут приниматься до 2 августа, затем эксперты определят участников программы. Работа над обновлением их соцсетей продлится с 6 августа по 30 сентября.

Получить меру поддержки могут самозанятые, зарегистрированные в Самарской области, которые не получали другие услуги центра "Мой бизнес" в 2024 году. Обязательное требование — наличие рабочей группы проекта в социальных сетях, разрешенных на территории РФ.

Услуга бесплатна для самозанятых Самарской области. Количество мест ограничено. Регистрация — по ссылке.

Гид потребителя

Последние комментарии

михаил вдовин 23 апреля 2015 12:01 В малый и средний бизнес области в 2014 году вложили 573 млн рублей

И почти два миллиарда рублей в Социальном банке прос...и.

Ян Ли 12 февраля 2015 14:58 В самарский реестр городских киосков внесут 113 новых объектов

Всё таки жажда наживы у чиновников выше, чем красота и порядок в городе. Так и не прислушались к просьбам горожан ликвидировать в городе киоски. Одна говорильня о вывозе 4.5 штук. Их просто переставили в другое бойкое место о чём неоднократно информировали администрацию..Видно в Самаре никогда не будет порядка. Одни киоски, грязь, коробки и крысы. Видно вместе с Азаровым нужно было менять всю его команду.

михаил вдовин 03 декабря 2014 18:36 Оборот малого и среднего бизнеса к концу 2015 года вырастет почти на 4%

Поскольку 90% малого бизнеса заняты торговлей и более половины из них торговлей продуктами питания, а цены ни последние выросли на30- 80%, то рост товараоборота на 4% говорит о резком снижении деловой активности малого бизнеса. Этого могу не понимать только наши чиновники и делать вид, что все замечательно.

Папа Римский 03 декабря 2014 14:15 Оборот малого и среднего бизнеса к концу 2015 года вырастет почти на 4%

Подобной дремучей ахинеи не несут уже даже в Правительстве РФ

IviL * 08 апреля 2014 04:01 Владельцы киосков в Постниковом овраге обратились с открытым письмом к Дмитрию Азарову

Водку паленую продавать не смогут...а качество продуктов ни одна санэпидемстанция не проверяет... сносить их скорее

Фото на сайте

Форум "Линия успеха" посетило порядка 700 предпринимателей Самарской области

Форум "Линия успеха" посетило порядка 700 предпринимателей Самарской области

Alfa Business Forum для малого и среднего бизнеса

Alfa Business Forum для малого и среднего бизнеса

Борис Титов провел встречу с предпринимателями рынка на пересечении ул. Ташкентской и пр. К. Маркса

Борис Титов провел встречу с предпринимателями рынка на пересечении ул. Ташкентской и пр. К. Маркса

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30