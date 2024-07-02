Тольяттинский библиотекарь победила во всероссийском конкурсе молодежных проектов

Ведущий библиотекарь Объединения детских библиотек Тольятти Валерия Макарикова победила во всероссийском конкурсе молодежных проектов среди физических лиц "Росмолодежь". Об этом сообщает пресс-служба регионального минкульта.

На реализацию своего проекта по созданию семейного театра в детской библиотеке № 8 имени Г. А. Николаевской Валерия Макарикова получит 450,5 тысяч рублей.

В 1 сезоне 2024 года среди физических лиц участвовало 15 420 заявок со всех 89 субъектов нашей страны, из них победителями стали 1 310 проектов.

В течение ближайшего года в детской библиотеке № 8 имени Г. А. Николаевской (ул. Лизы Чайкиной, 71а) будут организованы регулярные занятия по актёрскому мастерству и театральной деятельности для ребят 6-14 лет и их семей. Через год они представят зрителям собственную театральную постановку.