В Самаре прошел конкурс по выбору перевозчика на автобус №88

В Самаре попытались выбрать перевозчика на автобусный маршрут № 88, сообщает администрация города.

Напомним, перевозчик должен будет предоставить на маршрут № 88 "Клинический госпиталь "Мать и Дитя" — Речной вокзал" 15 автобусов малого класса, которые будут курсировать с 6:00 до 22:15 с интервалом 15 минут.

Претендент на маршрут был лишь один — ООО "АвтоГарант". Конкурс признали несостоявшимся. Есть вероятность, что договор порекомендуют заключить с единственным участником.