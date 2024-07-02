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Власть и политика

В ПФО готовятся к открытию нового Молодежного форума

САМАРА. 2 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 4 июля, в Нижегородской области в Сосновском районе на базе парк-отеля "Черепашьи озера" откроется Молодежный форум ПФО "Метеор".

Фото: министерство молодежной политики Нижегородской области

Участники нового Молодежного форума — жители Приволжья и всех регионов страны от 14 до 35 лет (студенты, аспиранты, молодые специалисты учреждений культуры, допобразования, молодежной политики). Окружной форум "Метеор" — уникальная возможность погрузиться в направления креативных индустрий, раскрыть свой потенциал и обогатиться знаниями от лучших экспертов.

На форуме пройдет Всероссийский конкурс молодежных проектов с возможностью получить грантовую поддержку, а также образовательная программа по семи трекам: "Движение навстречу" (волонтерство), "Прямой эфир" (медиа), "Сила мысли" (наука и технологии), "Инвестируй в будущее" (предпринимательство), "Полет творчества" (креативный кластер), "Регион для молодых" (молодежная политика) и "Движение первых" (члены организации).

Каждая смена включает в себя образовательные сессии и практические занятия по заявленным направлениям, учитывающие особенности культурного кода Приволжского федерального округа. На форуме каждый участник сможет внести свой вклад в разработку решений на основе заданий от реальных заказчиков в культурной сфере.

В состав делегации Самарской области вошли 75 представителей молодежи, среди них школьники, студенты и работающая молодежь. Представители Самарской области участвуют не только во всех образовательных треках, но и в окружных конкурсных активностях. Молодые самарцы покажут себя в конкурсах короткометражных фильмов, молодых авторов поэзии и прозы, молодых художников. А в конкурсе молодежных театральных коллективов Самарскую область представят артисты проекта13\14 project.

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