Самарские аграрии поделились лучшими разработками на крупном сельхозфоруме

На агрополигоне "Приволжье", расположенном в Приволжском районе Самарской области, состоялось выставочно-презентационное мероприятие "Самарский день поля — 2024". Аграрии региона смогли получить консультации по агрономии, финансам, землеустройству и экспорту. Также были продемонстрированы сельскохозяйственная техника, оборудование и технологии сельскохозяйственного производства.

Обширная часть форума прошла на демонстрационных делянках, где выращиваются сельхозкультуры отечественной селекции. Именно поэтому местом проведения мероприятия стал агрополигон "Приволжье". Здесь реализуется масштабный проект, где в условиях реального хозяйства ООО "СЕВ-07" на площади 100 га демонстрируются сотни сортов и гибридов самых востребованных в регионе культур: пшеницы, ячменя, подсолнечника, кукурузы, гороха, сои и льна. На полях работает система мелиорации, которая включает в себя все, существующие в мире, виды орошения. Среди них — крупнейший в Европе оросительный проект на открытом канале с дождевальными машинами фронтального типа, реализованный в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Также тестируется агрохимия. Всё это помогает оценить реальную экономику, которую получат предприятия, используя определенный сорт или систему. Разнообразие сортов и гибридов сельхозкультур, систем защиты и питания растений, техники представили российские и зарубежные компании.

"Здесь можно получить практические выводы о технологии, которую применить потом на своем поле, подобрать лучший сорт, лучшую систему защиты, лучшую систему питания, узнать приемы орошения", — подчеркнул председатель Зернового соевого союза ПФО Олег Михеенко.

Организаторами события стало правительство Самарской области при поддержке Зернового соевого союза Приволжского федерального округа.

Открывая мероприятие, врио министра сельского хозяйства и продовольствия области Николай Абашин подчеркнул, что агропромышленный комплекс — это стратегически важная отрасль экономики Самарской области, которая динамично развивается. В 2023 г. в хозяйствах региона увеличилась средняя урожайность зерновых, в сельхозорганизациях — надой молока на одну молочную корову. Этому, в том числе, способствуют внедрение новых технологий и семян отечественной селекции, обновление парка сельхозтехники. Только на меры поддержки сельхозтоваропроизводителей в прошлом году было направлено более 4 млрд рублей. Большое внимание уделяется развитию инвестиционной деятельности предприятий АПК, мелиорации, сельской кооперации, сельского туризма, а также подготовке профессиональных кадров для АПК. Напомним, что благодаря недавним поправкам в областной бюджет, по инициативе временно исполняющего обязанности губернатора Вячеслава Федорищева, на поддержку молодых кадров в отрасли АПК выделили дополнительные средства, что, в том числе, позволит в три раза увеличить единовременную денежную выплату для молодых специалистов.

В рамках форума состоялось награждение работников отрасли, добившихся наилучших результатов в своей работе. Федеральные и региональные награды получили фермеры и механизаторы из Сызранского, Исаклинского, Приволжского, Кошкинского, Красноярского, Алексеевского и Хворостянского районов.

Всего было представлено 570 демонстрационных делянок на поливе и богаре. В выставке приняли участие 100 экспонентов: 50 компаний-производителей семян и средств защиты и питания растений, 50 компаний-производителей сельскохозяйственной техники, которые продемонстрировали 65 единиц техники и оборудования. Среди представленной была и техника производства ООО "Пегас-Агро". Рыжие опрыскиватели самарского производства и агродроны устроили настоящее театрализованное шоу, демонстрируя максимум своих возможностей.

Выставку посетили более 1000 специалистов растениеводческой отрасли Самарской области, регионов ПФО, дружественных государств. В рамках выставки заключены договоры на приобретение семян яровой твердой пшеницы самарской селекции, достигнуты договоренности о приобретении метеостанций и другой сельскохозяйственной техники. Участникам выставки удалось привлечь клиентов не только из числа сельхозпроизводителей Самарской области, но и других регионов ПФО.

"Самарский день поля — это площадка, на которой сельхозтоваропроизводители могут встретиться, поделиться своим опытом, увидеть новые образцы сельхозтехники, семян, потому что у аграриев времени почти всегда не хватает, они постоянно заняты. А вот такие мероприятия позволяют им очень емко и быстро понять, куда движется сельское хозяйство. Какие направления и тенденции развития прослеживаются в отрасли. Это очень важно для села", — отметил член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Андрей Кислов.