Самарские аграрии поделились лучшими разработками на крупном сельхозфоруме

На агрополигоне "Приволжье", расположенном в Приволжском районе Самарской области, состоялось выставочно-презентационное мероприятие "Самарский день поля — 2024". Аграрии региона смогли получить консультации по агрономии, финансам, землеустройству и экспорту. Также были продемонстрированы сельскохозяйственная техника, оборудование и технологии сельскохозяйственного производства.
Обширная часть форума прошла на демонстрационных делянках, где выращиваются сельхозкультуры отечественной селекции. Именно поэтому местом проведения мероприятия стал агрополигон "Приволжье". Здесь реализуется масштабный проект, где в условиях реального хозяйства ООО "СЕВ-07" на площади 100 га демонстрируются сотни сортов и гибридов самых востребованных в регионе культур: пшеницы, ячменя, подсолнечника, кукурузы, гороха, сои и льна. На полях работает система мелиорации, которая включает в себя все, существующие в мире, виды орошения. Среди них — крупнейший в Европе оросительный проект на открытом канале с дождевальными машинами фронтального типа, реализованный в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Также тестируется агрохимия. Всё это помогает оценить реальную экономику, которую получат предприятия, используя определенный сорт или систему. Разнообразие сортов и гибридов сельхозкультур, систем защиты и питания растений, техники представили российские и зарубежные компании.
"Здесь можно получить практические выводы о технологии, которую применить потом на своем поле, подобрать лучший сорт, лучшую систему защиты, лучшую систему питания, узнать приемы орошения", — подчеркнул председатель Зернового соевого союза ПФО Олег Михеенко.
Организаторами события стало правительство Самарской области при поддержке Зернового соевого союза Приволжского федерального округа.
Открывая мероприятие, врио министра сельского хозяйства и продовольствия области Николай Абашин подчеркнул, что агропромышленный комплекс — это стратегически важная отрасль экономики Самарской области, которая динамично развивается. В 2023 г. в хозяйствах региона увеличилась средняя урожайность зерновых, в сельхозорганизациях — надой молока на одну молочную корову. Этому, в том числе, способствуют внедрение новых технологий и семян отечественной селекции, обновление парка сельхозтехники. Только на меры поддержки сельхозтоваропроизводителей в прошлом году было направлено более 4 млрд рублей. Большое внимание уделяется развитию инвестиционной деятельности предприятий АПК, мелиорации, сельской кооперации, сельского туризма, а также подготовке профессиональных кадров для АПК. Напомним, что благодаря недавним поправкам в областной бюджет, по инициативе временно исполняющего обязанности губернатора Вячеслава Федорищева, на поддержку молодых кадров в отрасли АПК выделили дополнительные средства, что, в том числе, позволит в три раза увеличить единовременную денежную выплату для молодых специалистов.
В рамках форума состоялось награждение работников отрасли, добившихся наилучших результатов в своей работе. Федеральные и региональные награды получили фермеры и механизаторы из Сызранского, Исаклинского, Приволжского, Кошкинского, Красноярского, Алексеевского и Хворостянского районов.
Всего было представлено 570 демонстрационных делянок на поливе и богаре. В выставке приняли участие 100 экспонентов: 50 компаний-производителей семян и средств защиты и питания растений, 50 компаний-производителей сельскохозяйственной техники, которые продемонстрировали 65 единиц техники и оборудования. Среди представленной была и техника производства ООО "Пегас-Агро". Рыжие опрыскиватели самарского производства и агродроны устроили настоящее театрализованное шоу, демонстрируя максимум своих возможностей.
Выставку посетили более 1000 специалистов растениеводческой отрасли Самарской области, регионов ПФО, дружественных государств. В рамках выставки заключены договоры на приобретение семян яровой твердой пшеницы самарской селекции, достигнуты договоренности о приобретении метеостанций и другой сельскохозяйственной техники. Участникам выставки удалось привлечь клиентов не только из числа сельхозпроизводителей Самарской области, но и других регионов ПФО.
"Самарский день поля — это площадка, на которой сельхозтоваропроизводители могут встретиться, поделиться своим опытом, увидеть новые образцы сельхозтехники, семян, потому что у аграриев времени почти всегда не хватает, они постоянно заняты. А вот такие мероприятия позволяют им очень емко и быстро понять, куда движется сельское хозяйство. Какие направления и тенденции развития прослеживаются в отрасли. Это очень важно для села", — отметил член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Андрей Кислов.
Последние комментарии
Жаль конечно! Банкротство можно избежать и тем более избежать запросто, если показатели рентабельности повысить раз в десяток, т.е. выйти на уровень 30-40%. Нужно снизить издержки на микроклимат, электроэнергию, а для этого нужно поставить на территории птицефабрики оборудование по безотходной переработке безопасным экологическим способом углеродсодержащих отходов требуемой производительностью. Например переработка 25 тонн ТБО, подстилочного помета по сухому веществу выдаст электроэнергии 80 Мвт, это не считая тепловой энергии в том же количестве. Можно сделать птицефабрику абсолютно экологически безопасной для окружающей среды, не будет даже6 запаха.
А про пальмовое масло в этой шоколадной продукции эти потребители в курсе?
Веселый дядя. -Я, говорит, дольку купил за 350. -А отдал сколько? -100 отдал. - А почему так? -А началось - что началось? - денег потребовали.))) Я, говорит, трлько благо для завода делал. Взял свои 2,5 ярда и через завод отдал своим же конторам. Я- молодец. А на хуанхэ так делать, почему не напрямую? - вы ничего не понимаете, я эффективный менеджер. Вывод. Хотел кинуть самарских лохов, которые оказались не лохами. Я не прав?
Там нечего восстанавливать, "всё украдено до нас". Недаром Волков над входом птицефабрики огромный транспарант с десятью заповедями повесил: "не укради..." Всё советское выжато донельзя. "Обшарповскую" не восстанавливать надо, а полностью с нуля строить современное предприятие, и не обязательно в Обшаровке: ну сколько можно на передовом в 1970-е годы советском оборудовании пытаться задарма в 2030 год въехать: технология выращивания и переработки птицы совсем другая. В Обшаровке ни здания, ни оборудование совершенно не пригодны для современного рентабельного производства. Там можно только продолжать воровать: у рабочих – труд, у государства – налоги, у поставщиков – сырьё и услуги, и у всех нас – здоровье и безопасность (там, между прочим, аммиачная холодильная установка), не считая биологического заражения отходами и использования всяких консервантов-ароматизаторов в производстве изделий из мяса птицы.
чтобы цены в рознице были нормальные - уберите кавказцев-перекупщиков и ваших коррумпированных менеджеров по продажам с их откатами