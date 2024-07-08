В Самарской области 6 июля был побит рекорд по жаре

В субботу, 6 июля, в Самарской области был перекрыт абсолютный максимум температуры воздуха сразу в трех населенных пунктах. Об этом сообщает Приволжское УГМС.
Так, в Самаре, где в этот день столбик термометра достиг отметки в 35,6 градуса, зафиксировано отклонение в 0,8 градуса по сравнению с предыдущим температурным рекордом от 6 июля 2020 года. Тогда в городе установилась жара в 34,8 градуса.
Кроме того, температурные рекорды были побиты в Тольятти и Челно-Вершинах. Так, 6 июля 1972 года воздух в Тольятти раскалился до 36,2 градуса (против 37,2 в 2024-м). В Челно-Вершинах покрыт рекорд 1975 года, когда воздух прогрелся 33,8 градусов (в 2024 году — 33,9).
Последние комментарии
Инициаторами сбора, организаторами данного сбора были мы Салихова Алсу Исхаковна и Хаметов Равиль Зиннюрович, занимавший на тот момент должность главного врача Боратовской ЦРБ, от которого мы узнали ситуацию. Потом к нам присоединились и поддержали организация Самарастат. Видимо редакции дали свыше рекомендацию о инициативе Равиля Зиннюровича не писать.
Прекрасные предложения министра! Очень будем надеяться, что примут законы по всем предложенным мерам поддержки матерей!
Интересная ситуация. Жильё-то ей предлагают, а ей не нравится... Лучше, конечно, жить в аварийном доме и жаловаться.
А работать, не болтать не пробывал? А для чего брался за дело? Бери кредит под себя лично и выполняй.
А чо данные служители ащё работают? Хамилие как укажите, страна должна знать своих героев! А их начальник кабинет освоил?