В Самарской области 6 июля был побит рекорд по жаре

В субботу, 6 июля, в Самарской области был перекрыт абсолютный максимум температуры воздуха сразу в трех населенных пунктах. Об этом сообщает Приволжское УГМС.

Так, в Самаре, где в этот день столбик термометра достиг отметки в 35,6 градуса, зафиксировано отклонение в 0,8 градуса по сравнению с предыдущим температурным рекордом от 6 июля 2020 года. Тогда в городе установилась жара в 34,8 градуса.

Кроме того, температурные рекорды были побиты в Тольятти и Челно-Вершинах. Так, 6 июля 1972 года воздух в Тольятти раскалился до 36,2 градуса (против 37,2 в 2024-м). В Челно-Вершинах покрыт рекорд 1975 года, когда воздух прогрелся 33,8 градусов (в 2024 году — 33,9).