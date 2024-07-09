Региональные эндокринологические центры оснастят современным оборудованием

Новое оборудование закупят за счет средств областного бюджета для региональных эндокринологических центров, которые создаются на базе Самарской областной клинической больницы им. В. Д. Середавина и Тольяттинской городской клинической больницы № 1.

По поручению врио губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева на развитие системы здравоохранение дополнительно направлено более 4,5 млрд руб., в том числе на возведение новых медицинских объектов, оснащение учреждений оборудованием, лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан.

"В рамках федерального проекта "Борьба с сахарным диабетом" мы расширяем возможности оказания медицинской помощи. Одно из мероприятий — это создание подразделений, где будет концентрироваться специализированная помощь для наших пациентов. Благодаря дополнительным средствам, выделенным из регионального бюджета, мы оснастим два региональных эндокринологических центра новым оборудованием, включая офтальмологическое оборудование для диагностики и лечения ретинопатии, оборудование для наблюдения пациентов с диабетической стопой, другое эндокринологическое оборудование", — рассказала руководитель управления организации скорой и специализированной медицинской помощи министерства здравоохранения Самарской области Галина Черногаева.

В современных условиях помощь будут получать более 36 тыс. человек — в больнице им. Середавина, свыше 33 тыс. — в больнице № 1 Тольятти.

"Открытие Регионального эндокринологического центра на базе областной больницы — важный шаг в совершенствовании медицинской помощи пациентам с эндокринными заболеваниями. На фоне хронической гипергликемии — повышенного сахара в крови — страдают все системы организма, в первую очередь — сосуды. Могут развиться такие тяжелые осложнения, как диабетическая ретинопатия, диабетическая нефропатия, поражение сосудов нижних конечностей. На базе нашего центра оказываются консультации врача-эндокринолога. В дальнейшем планируется организовать работу офтальмолога, нефролога, сосудистого хирурга, кардиолога и других специалистов. Это позволит пациентам получить комплексную диагностику и лечение, профилактировать осложнения заболевания", — отметила заведующая эндокринологическим отделением, руководитель Центра Самарской областной клинической больницы им. В. Д. Середавина Галина Середина.