Региональные эндокринологические центры оснастят современным оборудованием

Новое оборудование закупят за счет средств областного бюджета для региональных эндокринологических центров, которые создаются на базе Самарской областной клинической больницы им. В. Д. Середавина и Тольяттинской городской клинической больницы № 1.
По поручению врио губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева на развитие системы здравоохранение дополнительно направлено более 4,5 млрд руб., в том числе на возведение новых медицинских объектов, оснащение учреждений оборудованием, лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан.
"В рамках федерального проекта "Борьба с сахарным диабетом" мы расширяем возможности оказания медицинской помощи. Одно из мероприятий — это создание подразделений, где будет концентрироваться специализированная помощь для наших пациентов. Благодаря дополнительным средствам, выделенным из регионального бюджета, мы оснастим два региональных эндокринологических центра новым оборудованием, включая офтальмологическое оборудование для диагностики и лечения ретинопатии, оборудование для наблюдения пациентов с диабетической стопой, другое эндокринологическое оборудование", — рассказала руководитель управления организации скорой и специализированной медицинской помощи министерства здравоохранения Самарской области Галина Черногаева.
В современных условиях помощь будут получать более 36 тыс. человек — в больнице им. Середавина, свыше 33 тыс. — в больнице № 1 Тольятти.
"Открытие Регионального эндокринологического центра на базе областной больницы — важный шаг в совершенствовании медицинской помощи пациентам с эндокринными заболеваниями. На фоне хронической гипергликемии — повышенного сахара в крови — страдают все системы организма, в первую очередь — сосуды. Могут развиться такие тяжелые осложнения, как диабетическая ретинопатия, диабетическая нефропатия, поражение сосудов нижних конечностей. На базе нашего центра оказываются консультации врача-эндокринолога. В дальнейшем планируется организовать работу офтальмолога, нефролога, сосудистого хирурга, кардиолога и других специалистов. Это позволит пациентам получить комплексную диагностику и лечение, профилактировать осложнения заболевания", — отметила заведующая эндокринологическим отделением, руководитель Центра Самарской областной клинической больницы им. В. Д. Середавина Галина Середина.
Последние комментарии
Доктор медицинских наук Беджанян назвал упражнения против рака...- "Две шаги налево, две шаги направо"?...- Нет. Беджанян советует выполнять растяжку, аэробные упражнения и занятия с собственным весом...- И что будет?...- Снизится уровень половых гормонов и инсулина в крови...- И что?...- Ну, типа, предполагают, что это может укрепить иммунитет, улучшить метаболизм и избавить от лишних килограмм...- А что такое "иммунитет"?...- Ну, типа, это защитный механизм организма по борьбе со всякой заразой...- И что в него входит?...- Гланды...- А ещё?...- Щитовидная железа...- А ещё?...- Макрофаги...- А ещё?...- Лейкоциты...- А ещё?...- Иммунные тела...- А зачем они?...- Уничтожать вирусы...- А что они делают?...- Портят геном клеток...- И что?...- Клетка становится раковой...- И что?...- Заражаются и другие, так растёт опухоль...- А почему?...- Слаб защитный механизм самой клетки...- А почему?...- Шлаки и токсины мешают...- Почему?...- Клетка не резиновая! Пока шлаки не выйдут - питательные вещества не войдут в неё!...- И что?...- Клетке не хватает энергии на отпор - её частота приближается к частоте вируса...- А, если ей хватает энергии?...- Тогда её частота гораздо выше частоты вируса- он к ней даже не приблизится!...- А, если рискнёт?...- Тогда она сразит его наповал!...- Ну и как же растяжка и аэробные упражнения помогут отбить атаку вирусов?...- Ну, типа, учёные работают над этим...- А человеку что пока делать?...- И что же делать?....- Поголодать насухо неделю, не меньше, без воды и без еды...- И что будет?...- Избавившись от шлаков и токсинов, организм наводит порядок - восстанавливаются основные функции клеток- обмен веществ и далее со всеми остановками...- Спасение утопающих - дело рук самих утопающих...
сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас