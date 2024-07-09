16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
НОВИКОМ обсудил тенденции развития рынка цифровых финансовых активов В Поволжье в 2 раза больше клиентов Сбера стали использовать сервис "Дом" для оплаты услуг ЖКХ ВТБ нарастил портфель классических розничных сбережений на 20% Подельник бенефициара рухнувшего "АктивКапитал Банка" Амбарцум Меликян объявлен в розыск Бенефициара Волго-Камского банка обанкротят дважды

Банки Финансы

НОВИКОМ обсудил тенденции развития рынка цифровых финансовых активов

САМАРА. 9 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 53
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Старший вице-президент НОВИКОМа Анна Лаврентьева поделилась практическим опытом дочернего банка Ростеха по работе с цифровыми финансовыми активами (ЦФА) на крупнейшей промышленной выставке ИННОПРОМ-2024. Выступление состоялось в рамках сессии "ЦФА — инновационный инструмент финансирования промышленности", организованной Российским союзом промышленников и предпринимателей.

Фото: предоставлено Новикомбанком

Во всем мире растет интерес к токенизации активов со стороны участников финансового рынка. А в условиях комплексной цифровой трансформации формирование и активное применение инновационных финансовых инструментов приобретает особую актуальность. В начале этого года Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (АКРА) прогнозировало рост объема российского рынка ЦФА в ближайшие три года до 500 млрд рублей.

По словам Анны Лаврентьевой, высокий интерес к ЦФА объясняется их гибкостью, простотой и экономичностью процедуры выпуска, удобной формой структурирования сделок. НОВИКОМ видит высокий потенциал ЦФА среди финансовых инструментов.

Старший вице-президент НОВИКОМа отметила, что сегодня российский рынок цифровых активов является одним из наиболее высокоразвитых в мире, в том числе в части подходов к регулированию, стандартов и прозрачности работы. В будущем токены смогут играть ключевую роль в реализации практически любых проектов в России — от решений для малого бизнеса до масштабных инициатив, направленных на достижение технологического лидерства страны.

НОВИКОМ стремится идти в авангарде финансовых технологий и уже сегодня активно работает с ЦФА. В прошлом году банк провел ряд сделок по организации выпуска ЦФА для предприятий промышленности, в том числе для предприятия ОПК. Эта работа была отмечена наградой премии FINAWARD-2024.

"Токенизация — инновационный процесс, который позволяет нам находить новые бесшовные решения в финансировании корпоративных клиентов. НОВИКОМ успешно применяет новаторские финансовые инструменты для поддержки ключевых клиентов в реальном секторе экономики. Мы уверены, что активное внедрение ЦФА — важный аспект достижения технологического лидерства нашей страны, за которым будущее финансового рынка", — подчеркнула Анна Лаврентьева.

В завершении своего выступления старший вице-президент НОВИКОМа поблагодарила Банк России за оперативное реагирование на запросы участников рынка ЦФА и поддержку инициатив сообщества по его совершенствованию.

Гид потребителя

Последние комментарии

Алексей Воробьев 19 июня 2024 11:15 Более 1,2 млрд рублей поддержки в 2023 году получили предприниматели Самарской области в Сбере при поддержке Гарантийного фонда

Получив кредит под поручительство Гарантийного фонда Самарской области в Сбере, компания смогла пополнить оборотные средства и увеличить объемы реализуемой продукции.

Вероника Яблокова 01 ноября 2023 12:11 На AIJ Junior школьники узнают, какие супервозможности дает искусственный интеллект

Да, в будущем ИИ заменит многих специалистов, так что очень хорошо, что Сбер дает возможность нашим детям познакомиться с ним поближе. Ну и для саморазвития полезно будет.

Алексей Воробьев 13 сентября 2023 11:14 Герман Греф на ВЭФ ознакомился с результатами Дальневосточного центра искусственного интеллекта

Здорово видеть, что после успешного года работы Дальневосточного центра искусственного интеллекта, аналогичные организации начинают появляться и в других регионах

Алексей Воробьев 08 сентября 2023 10:57 AI Challenge: участники из 35 стран присоединились к международному конкурсу по искусственному интеллекту

Рад видеть, как дети из разных стран мира могут научиться изучать и применять технологии ИИ. Это дает им возможности для роста и разработки навыков, которые будут востребованы в будущем.

Алексей Воробьев 21 августа 2023 07:41 Сбер поможет юрлицам зарегистрировать залог недвижимости онлайн

Электронная регистрация договоров залога недвижимости через Сбер действительно сэкономит нам время и усилия. Какое удовольствие, что можно избавиться от очередей и бумажной волокиты.

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4