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Транспорт и связь Экономика и бизнес

В Самаре ежегодно будет обновляться по 50 трамваев

САМАРА. 11 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре ежегодно будет обновляться по 30-50 трамваев. Об этом в ходе прямой линии заявил врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев.

Фото: Волга Ньюс

"Мы начинаем по-настоящему обновлять наш транспорт. Процесс пошаговый, требующий времени. В Самаре будем обновлять от 30 до 50 трамваев в год, начиная со следующего года", - отметил Федорищев.

По словам губернатора, на обновление трамвайного парка уйдет пять лет. 

Что касается финансирования обновления инфраструктуры Самары, глава региона отметил: "Это очень значительная сумма. Мы должны будем научиться и федеральные программы больше учитывать, и зарабатывать больше, но мы это обязательно сделаем".

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