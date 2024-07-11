В Самаре ежегодно будет обновляться по 50 трамваев

В Самаре ежегодно будет обновляться по 30-50 трамваев. Об этом в ходе прямой линии заявил врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев.

"Мы начинаем по-настоящему обновлять наш транспорт. Процесс пошаговый, требующий времени. В Самаре будем обновлять от 30 до 50 трамваев в год, начиная со следующего года", - отметил Федорищев.

По словам губернатора, на обновление трамвайного парка уйдет пять лет.

Что касается финансирования обновления инфраструктуры Самары, глава региона отметил: "Это очень значительная сумма. Мы должны будем научиться и федеральные программы больше учитывать, и зарабатывать больше, но мы это обязательно сделаем".