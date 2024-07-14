На ул. 22 Партсъезда начали укладывать четырехполосную дорогу

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В Самаре, на ул. 22 Партсъезда, появились очертания новой четырехполосной дороги, которая соединит ул. Солнечную с Московским шоссе.

Фото: скрин с видео