Глава региона Вячеслав Федорищев провел оперативное заседание областного правительства

В понедельник, 15 июля, врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев провел оперативное заседание областного правительства, традиционно — в открытом формате. Трансляция велась в соцсетях и на сайте правительства. На повестке — текущие актуальные вопросы, в том числе предварительные итоги ЕГЭ, мероприятия в области обращения с безнадзорными животными, вопросы граждан.

Врио начальника Главного управления МЧС России по Самарской области Алексей Степанов, докладывая об оперативной обстановке, обратил внимание на прохождение пожароопасного периода и обозначил выявленные по результатам анализа "отстающие" муниципальные образования, на территории которых не везде проведены работы по опашке населенных пунктов и очистке от горючего мусора и сухой растительности. Это влияет на возможность распространения пожаров. "Данная информация доведена до глав муниципальных образований", — подчеркнул Алексей Степанов.

В соответствии с ранее данным поручением главы региона, для содействия муниципалитетам в обеспечении противопожарных мероприятий в ближайшее время будет закуплено 1555 ранцевых огнетушителей. С завтрашнего дня начнутся пожарно-тактические учения. Об этом доложил врио заместителя председателя Правительства Самарской области — руководителя департамента по вопросам общественной безопасности Самарской области Андрей Белоусов.

В результате происшествий на водных объектах региона за две недели июля погибли семь человек — эта цифра сравнялась с показателем прошлого месяца. Ранее руководитель субъекта поручил главам муниципалитетов оборудовать места для плавания, которые будут соответствовать всем требованиям безопасности, в том числе те, которые являются пляжами, но не входят в реестр. Как сообщил Алексей Степанов, за неделю добавилось только две заявки и таким образом в регионе допущены к эксплуатации 42 пляжа в 17 городах и районах.

В связи с этим контрольному управлению и врио вице-губернатора — руководителя Администрации Губернатора Самарской области Вячеславу Романову поручено организовать проверку и предоставить информацию с данными по муниципальному образованию, его главе и с перечнем объектов с фотографиями и характеристикой, сколько там в среднем жителей купается в выходной день, в будни. "Эти цифры — жизни наших людей", — подчеркнул глава региона.

На контроле остается ситуация с затором на участке трассы М5-Урал в районе Жигулевской ГЭС. Для его устранения введено ограничение на проезд большегрузов с 6 до 22 часов ежедневно, движение регулируется восьмью экипажами ДПС. Вячеслав Федорищев подчеркнул: от жителей продолжают поступать сигналы о том, что они не видят экипажи ГИБДД, которые помогают эту ситуацию преодолевать. "Прошу вас проанализировать и при необходимости усилиться, дополнить экипажи", — обратился он к руководству правоохранительных органов.

На заседании также обсудили предварительные итоги ЕГЭ-2024 по области. В этом году в регионе — 11,6 тысячи участников ЕГЭ. Правом, которое обозначил Президент РФ Владимир Путин в своем Послании, о пересдаче одного из выбранных предметов, воспользовались 1,5 тысячи выпускников. 125 человек будут сдавать экзамен в дополнительный период.

В этом году в регионе 242 стобалльных результата, есть и ребята, кто набрал и 200, и 300 баллов. "Золотых" и "серебряных" медалистов — 2,5 тысячи.

По итогам доклада врио министра образования и науки Самарской области Виктора Акопьяна глава региона дал поручение подготовить информацию об итогах ЕГЭ в разрезе школ и предметов. "Нам важно, как из года в год у нас динамика изменяется. Результаты мы смотрим в привязке к каждой школе, как у нас по тем или иным предметам школа себя показала. Вы же это анализируете все, должны анализировать, чтобы потом принимать решение по поводу того, как нам нужно помогать этим школам, какие направления вытягивать, куда специалистов направлять", — обратил внимание врио министра Вячеслав Федорищев.

До настоящего времени выпускникам, набравшим высокие баллы, вручался ценный подарок. На заседании обсудили дополнительное поощрение: родителей школьников области, набравших 100 баллов в этом году, предложено поощрить благодарственными письмами правительства Самарской области, а для выпускников, набравших 200-300 баллов, предусмотреть региональные награды за достижения в учебе.

Говоря о том, куда поступают выпускники, глава региона подчеркнул: "Это наш кадровый резерв, надо вести единую базу данных всех талантливых ребят, у которых 100 баллов хотя бы по одному предмету. Связь с ними не терять и всегда предлагать те или иные возможности для развития в родном регионе — и образовательные, и карьерные".

В вузах Самарской области идет приемная кампания. Вячеслав Федорищев поручил повышать интерес выпускников к инженерно-техническим специальностям. Нужна масштабная информационная кампания перед поступлением в вузы, которая популяризировала бы те или иные направления, важные для реального сектора экономики, для предприятий области. "Все специальности важны, но у нас есть приоритеты региона, они должны быть подчеркнуты и обеспечены. Это наша работа — комплексная работа Правительства. Поэтому такую программу, если мы в этом году уже не успели, готовьте на следующий год, чтобы мы ее внутри вводили", — обратился глава региона к врио министра Виктору Акопьяну.

Еще один вопрос повестки заседания — мероприятия в области обращения с животными без владельцев на территории региона. В течение трех лет в регионе действовала система ОСВВ — отлов-стерилизация-вакцинация-возврат, однако существенных результатов эти методы не принесли.

В марте был принят закон Самарской области об обращении с безнадзорными животными, который установил новые правила обращения с животными без владельцев. В частности, был прописан запрет организации прикорма диких животных в местах массового пребывания людей, более подробно прописаны правила деятельности пунктов временного содержания животных и другие меры. О текущей ситуации в этой сфере доложил врио руководителя департамента ветеринарии Самарской области Дмитрий Шинкевич. Участники обсудили возможные меры по ее улучшению. Так, было принято решение о расширении поддержки существующих 18 приютов для бездомных животных. Глава региона поручил проанализировать их материально-техническую базу, что необходимо, чтобы их деятельность велась более качественно: "Если есть какие-то вопросы земельного характера, имущественного, давайте их все вскроем и начнем решать методично. Посмотрим внимательно, где они находятся, мешают ли они жителям, которые вокруг — тоже важный момент".

Кроме того, предполагается строительство двух новых больших приютов — в Самаре и Тольятти. Проектирование начнут в следующем году, реализовывать проект будут при помощи меценатов при софинансировании 50/50 с регионом. Глава области поручил врио руководителя департамента ветеринарии Самарской области Дмитрию Шинкевичу определить места для новых объектов. Также речь шла и о возможности доработать региональный закон.

Заключительная часть заседания была посвящена анализу поступивших обращений граждан и обсуждению решений по ним.