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В Самарской области построят новые приюты для животных

САМАРА. 15 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 15 июля, на оперативном совещании Правительства Самарской области обсудили вопросы обращение с безнадзорными животными.

Фото: https://t.me/Fedorischev63

"Проблем в этой сфере немало. Решая их, мы должны соблюдать баланс между гуманным отношением к животным и обеспечением безопасности для наших жителей", - отметил врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев.

В планах пересмотреть на региональном уровне отдельные аспекты программы отлова и стерилизации животных, а также расширить поддержку действующим 18 приютам.

"Выберем две территории под новые приюты. Это будут Самара и Тольятти. Пригласим предпринимателей, которые будут готовы софинансировать этот проект 50/50 с регионом", - отметил глава региона.

Также главам муниципалитетов поставлена задача в двухнедельный срок предоставить информацию о масштабах проблемы на местах. Исходя из этого будут приняты дальнейшие решения.

Гид потребителя

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