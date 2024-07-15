В Самарской области построят новые приюты для животных

В понедельник, 15 июля, на оперативном совещании Правительства Самарской области обсудили вопросы обращение с безнадзорными животными.

"Проблем в этой сфере немало. Решая их, мы должны соблюдать баланс между гуманным отношением к животным и обеспечением безопасности для наших жителей", - отметил врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев.

В планах пересмотреть на региональном уровне отдельные аспекты программы отлова и стерилизации животных, а также расширить поддержку действующим 18 приютам.

"Выберем две территории под новые приюты. Это будут Самара и Тольятти. Пригласим предпринимателей, которые будут готовы софинансировать этот проект 50/50 с регионом", - отметил глава региона.

Также главам муниципалитетов поставлена задача в двухнедельный срок предоставить информацию о масштабах проблемы на местах. Исходя из этого будут приняты дальнейшие решения.