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Литература Культура

Юных самарцев приглашают провести время на игровой программе "С Алисой в страну чудес"

САМАРА. 18 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 18 июля, с 10:00 до 18:00 Самарская областная детская библиотека проведет тематическую литературно-игровую программу "С Алисой в страну чудес". Встреча в рамках программы летних чтений "Путешествие в книжное лето" будет посвящена сказочной истории Льюиса Кэрролла "Приключения Алисы в Стране чудес". Об этом сообщает региональный минкульт.

В 11:00 для малышей по сказке пройдет литературно-творческий час "Алиса и Синяя Гусеница". Участники услышат чтение фрагмента книги вслух, обсудят его и создадут поделку.

В 12:00 для читателей библиотеки по сказке пройдет литературный квест "Вниз, вниз, вниз по кроличьей норе". Выполняя различные задания квеста, участники вспомнят основные события сказки.

В 15:00 дети и родители смогут принять участие в "Литературном крокете" — интеллектуальном турнире на знание литературных произведений.

В 17:00 пройдет пятичасовое "Безумное чаепитие Алисы в Стране чудес" — творческий мастер-класс по созданию объемной картины.

В 18:00 пройдет чтение сказки с фонариком.

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