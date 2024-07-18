На фестивале Движения Первых стартовал первый в России конкурс наставников по патриотическому воспитанию "Быть, а не казаться!"

Одним из самых ярких событий фестиваля Движения Первых стало открытие первого всероссийского конкурса среди наставников патриотического воспитания "Быть, а не казаться!". Конкурс, объединяющий педагогов, советников по воспитанию, специалистов силовых ведомств и участников боевых действий, стартовал накануне торжественной церемонии открытия фестиваля.

Открытие конкурса прошло в Доме молодежи, где собралось больше 300 наставников и участников Движения Первых. Старт конкурса "Быть, а не казаться!" объявил начальник управления президента Российской Федерации по общественным проектам Сергей Новиков.

"Конкурс "Быть, а не казаться!" очень важен, потому что воспитание возможно только на примерах. Наставник, когда общается с детьми, которых ему доверили, не знает, кто перед ним: будущий врач, будущий олимпийский чемпион, или герой, или будущий президент, или будущий многодетный отец или многодетная мама. Поэтому у наставников нет маленьких дел, маленьких проектов, маленьких начинаний, маленьких ошибок — все имеет огромное значение. В нашей стране очень много наставников, только классных руководителей — 800 тысяч педагогов. Очень важно, чтобы наставниками были люди, которые являются примерами, а не только кажутся ими. Я желаю вам, чтобы в ходе конкурса были выявлены и поощрены именно такие люди", — сказал во время открытия конкурса Сергей Новиков.

Конкурс наставников "Быть, а не казаться!" реализуется Движением Первых совместно с программой Роспатриот Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодёжь), центром "Воин", министерством просвещения России и Ассоциацией волонтерских центров.

Конкурс направлен на создание сообщества наставников военно-патриотического воспитания и формирование кадрового резерва наставников. Участниками станут более 50 000 представителей системы патриотического воспитания: педагоги, специалисты в сфере воспитания, советники по воспитанию в образовательных организациях, участники боевых действий, специалисты силовых ведомств, участники патриотических проектов, обучающиеся профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, курсанты и обучающиеся кадетских и казачьих классов.

Участниками конкурса могут стать члены и руководители патриотических организаций по всей стране, выпускники патриотических клубов, объединений, профильных образовательных организаций, педагоги и студенты профильных специальностей в возрасте 16 лет и старше. Прием заявок открыт на сайте стартнаставник.будьвдвижении.рф с 1 июня по 1 августа 2024 года.

"Наставнический конкурс "Быть, а не казаться!" — важная веха в развитии системы воспитания в России. Он станет частью единой экосистемы военно-патриотической игры Движения Первых "Зарница 2.0", базой для кадровой поддержки всей сферы патриотического воспитания. Уже в этом году мы планируем привлечь к участию в конкурсе более 50 000 педагогов, советников по воспитанию в образовательных организациях, участников боевых действий, специалистов силовых ведомств, курсантов кадетских и казачьих классов", — сказал председатель правления Движения Первых Григорий Гуров.

Всероссийский конкурс среди наставников патриотического воспитания "Быть, а не казаться!" пройдет в несколько этапов в период с июня по сентябрь 2024 года. Сразу после прохождения регистрации участников ждет первый — отборочный этап, включающий в себя видеовизитку, тестирование для оценки профильных знаний, участие в проектах партнеров, прохождение обучающего видеокурса и решение кейсов патриотического воспитания. В итоге участникам предстоит разработать и представить авторский проект в сфере патриотического воспитания.

Финал конкурса состоится в сентябре в очном формате. На площадке финального этапа участников ждет военно-спортивная игра с прохождением командных испытаний, образовательный блок с экспертным консультированием и круговое собеседование.

Победители будут награждены ценными призами, а также получат возможность пройти стажировку в ведущих центрах военно-спортивной подготовки, принять участие в других проектах Движения Первых и войти в состав кадрового резерва Движения Первых и Центра "Воин".

"Молодежь — это не только наше будущее, но и наше настоящее. И наша задача, чтобы будущее поколение росло в свободной независимой стране на традиционно-нравственных ценностях, чтобы никто не посмел поколебать нашу веру и волю. Я уверен, что этот конкурс позволит нам найти таких специалистов, которые поведут нашу страну вперёд, к будущим победам", — заметил военнослужащий СВО, заместитель командира интербригады "Пятнашка" Алиас Авидзба.

Конкурс проводится по четырем номинациям: "Будущий наставник" — для претендентов без опыта работы в сфере патриотического воспитания; "Молодой наставник" — для специалистов по работе с детьми и молодежью, ответственных за патриотическое воспитание с опытом работы до 3 лет или участников боевых действий; "Наставник-профессионал" — для специалистов с опытом работы от 3 лет в сфере наставничества в военной службе/спортивной подготовке или реализации государственной молодежной политики; "Наставник специальной подготовки" — для руководителей или инструкторов патриотических клубов, специалистов по работе с детьми и молодежью, ответственных за патриотическое воспитание с опытом работы более 5 лет, ветеранов Вооруженных Сил Российской Федерации или военнослужащих, в том числе уволенных в запас (отставку).

Специальной внеконкурсной категорией является номинация "Заслуженный наставник" для инструкторов, педагогов, методистов, имеющих опыт успешного сопровождения участия педагогов и специалистов в конкурсах профессионального мастерства, со стажем работы в сфере патриотического воспитания детей и молодежи не менее 25 лет или имеющих выдающиеся достижения в наставничестве.

Специалисты в области патриотического воспитания смогут познакомиться с современными образовательными технологиями, разработать и представить свои проекты, методические материалы и тематические сценарные планы, повысить образовательные компетенции, перенять передовой опыт в сфере наставничества.

Фестиваль Движения Первых стал главным событием международного дня защиты детей. Он проходил 1 и 2 июня. Тема праздника — мечта и возможность каждого ребенка в России исполнить свои заветные желания. Фестиваль охватил все регионы страны, а основной площадкой стала выставка-форум "Россия". Для участников была разработана насыщенная программа с полезными мастер-классами, семейными активностями, образовательными играми. Главный информационный партнер — телеканал "Москва24".