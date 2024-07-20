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Губернатор Власть и политика

В Тольятти ведут онлайн-систему мониторинга за подготовкой города к отопительному сезону

ТОЛЬЯТТИ. 20 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 20 июля, врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев, работая в Тольятти, провел совещание по вопросу подготовки объектов коммунального комплекса и социальной сферы города к отопительному сезону.

Фото: Юлия Рубцова (информационное агентство СОВА sovainfo.ru)

Накануне состоялся региональный штаб по подготовке к отопительному сезону, на котором были представлены текущие результаты работы всех муниципалитетов Самарской области. Самая проблемная ситуация сложилась в Тольятти — процент готовности составил 51,5%. При этом средняя готовность — 72,3%.

Глава региона Вячеслав Федорищев в ходе проведения штаба сразу принял решение на следующий же день провести отдельное совещание в Тольятти. В нем приняли участие администрация города, руководители областного министерства энергетики и ЖКХ, государственной жилищной инспекции, различных служб, энергетических и коммунальных предприятий.

"У Тольятти худшие результаты среди всех муниципалитетов — и в подготовке жилых домов, и социальных объектов. Отвратительная ситуация, которая в конце июля недопустима. Хочу послушать вас, как мы будем из нее выходить, — сказал Вячеслав Федорищев, обращаясь к участникам совещания. — У меня есть понимание, как мы потом эту ситуацию будем оценивать, но сейчас надо понять, как из нее выйти и не допустить срывов отопительного сезона".

Глава Тольятти Николай Ренц представил подробный доклад о том, какая работа ведется по подготовке города к отопительному сезону и реконструкции сетей, представил графики выполнения работ.

Отдельное внимание Вячеслав Федорищев обратил на вопрос, как выстраивается взаимодействие города с управляющими компаниями, как администрация города аккумулирует информацию о подготовке жилого фонда к отопительному сезону, насколько эта информация объективная и актуальная.

По итогам всех докладов Вячеслав Федорищев дал ряд поручений, направленных на решение текущих проблем по подготовке Тольятти к отопительному сезону. Так, глава региона поручил внедрить в Тольятти электронную систему мониторинга за ходом подготовки к отопительному сезону. В эту систему в онлайн-режиме вносить данные должны будут все управляющие компании.

"Необходимо выписывать административные штрафы тем управляющим компаниям, которые не вносят данные", — сказал Вячеслав Федорищев. Глава региона поручил руководителю министерства энергетики и ЖКХ Владимиру Василенко подготовить законопроект, который ужесточит наказание УК, в том числе срывающих подготовку к отопительному сезону. Также Вячеслав Федорищев принял решение об увеличении в Тольятти число инспекторов ГЖИ, контролирующих работу управляющих компаний.

Врио губернатора Самарской области поручил Николаю Ренцу через месяц представить доклад, что сделано по подготовке города к отопительному сезону.

"Я приехал не для того, чтобы вас ругать, а чтобы помочь. Николай Альфредович, я вас очень прошу, перестройте работу администрации на другие рельсы, — обратился Вячеслав Федорищев к главе Тольятти. —  Поговорите с людьми, от них услышьте, как эту работу надо перестроить".

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