В Тольятти ведут онлайн-систему мониторинга за подготовкой города к отопительному сезону

В субботу, 20 июля, врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев, работая в Тольятти, провел совещание по вопросу подготовки объектов коммунального комплекса и социальной сферы города к отопительному сезону.
Накануне состоялся региональный штаб по подготовке к отопительному сезону, на котором были представлены текущие результаты работы всех муниципалитетов Самарской области. Самая проблемная ситуация сложилась в Тольятти — процент готовности составил 51,5%. При этом средняя готовность — 72,3%.
Глава региона Вячеслав Федорищев в ходе проведения штаба сразу принял решение на следующий же день провести отдельное совещание в Тольятти. В нем приняли участие администрация города, руководители областного министерства энергетики и ЖКХ, государственной жилищной инспекции, различных служб, энергетических и коммунальных предприятий.
"У Тольятти худшие результаты среди всех муниципалитетов — и в подготовке жилых домов, и социальных объектов. Отвратительная ситуация, которая в конце июля недопустима. Хочу послушать вас, как мы будем из нее выходить, — сказал Вячеслав Федорищев, обращаясь к участникам совещания. — У меня есть понимание, как мы потом эту ситуацию будем оценивать, но сейчас надо понять, как из нее выйти и не допустить срывов отопительного сезона".
Глава Тольятти Николай Ренц представил подробный доклад о том, какая работа ведется по подготовке города к отопительному сезону и реконструкции сетей, представил графики выполнения работ.
Отдельное внимание Вячеслав Федорищев обратил на вопрос, как выстраивается взаимодействие города с управляющими компаниями, как администрация города аккумулирует информацию о подготовке жилого фонда к отопительному сезону, насколько эта информация объективная и актуальная.
По итогам всех докладов Вячеслав Федорищев дал ряд поручений, направленных на решение текущих проблем по подготовке Тольятти к отопительному сезону. Так, глава региона поручил внедрить в Тольятти электронную систему мониторинга за ходом подготовки к отопительному сезону. В эту систему в онлайн-режиме вносить данные должны будут все управляющие компании.
"Необходимо выписывать административные штрафы тем управляющим компаниям, которые не вносят данные", — сказал Вячеслав Федорищев. Глава региона поручил руководителю министерства энергетики и ЖКХ Владимиру Василенко подготовить законопроект, который ужесточит наказание УК, в том числе срывающих подготовку к отопительному сезону. Также Вячеслав Федорищев принял решение об увеличении в Тольятти число инспекторов ГЖИ, контролирующих работу управляющих компаний.
Врио губернатора Самарской области поручил Николаю Ренцу через месяц представить доклад, что сделано по подготовке города к отопительному сезону.
"Я приехал не для того, чтобы вас ругать, а чтобы помочь. Николай Альфредович, я вас очень прошу, перестройте работу администрации на другие рельсы, — обратился Вячеслав Федорищев к главе Тольятти. — Поговорите с людьми, от них услышьте, как эту работу надо перестроить".
Последние комментарии
Ничего не меняется,нет штаты сокращать ,а он чиновников по новой,плодит
Добрый день! Все конечно как бы решается, но почему от остановки Дом природы и конечной кольца Комсомольского района, по четной стороне, стоят бесконечные ларки, от них грязь и не убирается нечего, то ли остановка общественного транспотра или мусорка
Всё очень правильно, лишь бы не закрутили и зарплату вовремя увеличили.
Лапушкиной наплевать на благоустройство города, обойдите район департамента по благоустройству города и все будет ясно!
Ну что посмотрим. Окажем помощь и оценим работу данного кадра. Пока не знаком...