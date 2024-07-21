В Самаре от удара молнии загорелся дом в Промышленном районе

В воскресенье, 21 июля, в 22:17 в Промышленном районе Самары загорелся дом, передает пресс-служба ГУ МЧС по Самарской области.

Пожар вспыхнул на ул. Ставропольской, 88. Горели чердачные перекрытия и электрокабель в бухте на общей площади 2 квадратных метра.

"В 23:38 пожар ликвидирован. Пострадавших нет. Для ликвидации возгорания привлекались 28 специалистов и 8 единиц техники", - отмечается в сообщении.

Предположительной причиной возгорания стал удар молнии в здание.