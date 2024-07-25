Пожарные спасли человека при тушении частного дома в Самаре

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В среду, 24 июля, в 15:28 в пожарную охрану поступила информация о возгорании частного дома на ул. Цеховая, 86 в Кировском районе. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.